Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что Россия якобы может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины уже во время Олимпийских игр, проходящих в Пекине.
"Как мы ранее говорили, мы находимся на том этапе, когда вторжение может начаться в любой момент. Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу четко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что она может произойти только после окончания Олимпиады", - заявил он в пятницу, 11 февраля, на брифинге в Белом доме.
В то же время США, по его словам, не утверждают, что РФ приняла окончательное решение о применении силы против Украины.
При этом Салливан предположил, что Россия в случае потенциального вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев.
"Существует высокая вероятность того, что вторжение будет включать захват значительной территории Украины и захват крупных городов, включая столицу", - цитирует его ТАСС.
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники заявляет, что Россия может напасть на Украину 15 февраля.
МИД РФ уже заявил, что власти западных стран и СМИ вступили в сговор для нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины.
"Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы - излюбленный метод решения собственных проблем", - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Он добавил, что вопрос о возможной отправке новых сил США в Европу затрагивался во время телефонной беседы американского лидера Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга с участием глав европейских стран, однако решения на данный счет не принимались.
"Что касается сил, приведенных в повышенную готовность на случай, если будет принято решение НАТО отправить их в Европу, то у президента была возможность обсудить это сегодня с генеральным секретарем НАТО.
Никакого решения в этом отношении не было принято, но эти силы остаются в повышенной готовности, если такой запрос от НАТО поступит", - пояснил Салливан
Представитель американской администрации также заявил, что США и европейские страны достигли значительной степени единства по санкциям в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину.
"В тесной координации с европейскими партнерами мы ясно заявляем России, что готовы заниматься дипломатией на основе наших ценностей и принципа взаимности. Но мы также готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия.
Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами", - проинформировал Салливан.
Вместе с тем США готовы взаимодействовать с Россией и продолжать переговоры по вопросам европейской безопасности.
"Если Россия действительно стремится к дипломатическим результатам, мы готовы это делать. Мы представили конкретные предложения.
Мы готовы взаимодействовать и обсуждать принципы и параметры европейской безопасности с европейскими партнерами и Россией", - отметил помощник президента США.
Байден хочет провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, однако Белый дом пока не может объявить о каких-то конкретных сроках.
"Я ожидал бы, что президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным. Но мне нечего объявить вам на этот счет прямо сейчас", - сказал Салливан.
Представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что разговор двух президентов состоится вечером 12 февраля.
Также ожидается, что в субботу могут пройти телефонные переговоры российского лидера и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщают французские СМИ.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал высоким риск нападения России на Украину. Он заявил, что страны НАТО готовы к любому сценарию.
"НАТО остается открытой к диалогу, гарантируя защиту всем союзникам", - подчеркнул действующий глава альянса.
На этом фоне США идут на дальнейшее сокращение численности персонала своего посольства на Украине и призывают всех американцев немедленно покинуть эту страну, заявил Салливан на том же брифинге в Белом доме.
"Мы продолжаем сокращать численность нашего персонала в посольстве в Киеве. Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну.
На данном этапе мы хотим выразиться предельно ясно: любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее - в течение ближайших 24-48 часов", - сказал он.
Байден ранее призвал американцев покинуть Украину "прямо сейчас".
Вслед за этим заявлением британские власти начали эвакуацию сотрудников посольства из Киева. Подданным королевства рекомендовали воздерживаться от любых поездок на Украину, а тем, кто уже находится там, посоветовали уезжать, "пока они могут" и пока "доступны коммерческие средства". В связи с "этой возросшей угрозой" Форин-офис разъяснил, что дипмиссия в Киеве останется открытой, но не сможет оказать личную консульскую помощь.
11 февраля МИД Норвегии призвал своих граждан покинуть Украину "в связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией". Власти Южной Кореи решили запретить своим гражданам поездки на Украину с 13 февраля и также призвали граждан покинуть страну в срочном порядке. Эвакуацию семей дипломатов из Киева также начал Израиль. Власти Нидерландов и Латвии порекомендовали своим гражданам уезжать из Украины.
Добавим, что XXIV Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине, а также частично - в Чжанцзякоу и Яньцине. Планируется, что соревнования завершатся в следующее воскресенье, 20 февраля 2022 года.