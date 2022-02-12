«Вторжение будет включать захват значительной территории Украины»

"Как мы ранее говорили, мы находимся на том этапе, когда вторжение может начаться в любой момент. Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу четко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что она может произойти только после окончания Олимпиады", - заявил он в пятницу, 11 февраля, на брифинге в Белом доме.