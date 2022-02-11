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21 минуту назад

Наглый албанец вернул врага России в большую политику

Деловая газета "Взгляд"

Главный противник России на Балканах, президент Черногории Мило Джуканович получил шанс вернуть контроль за страной, утерянный им полтора года назад. Собранная против «черногорского диктатора» коалиция развалена, правительство отправлено в отставку. Как это часто бывает с одиозными и коррумпированными деятелями, Джукановичу помогло предательство.

Наглый албанец вернул врага России в большую политику
Фото: ReutersReuters

Среди глав иностранных государств у Российской Федерации за всю ее историю было только два особым образом сертифицированных врага. Никто другой не заслужил.

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Первый – президент Грузии Михаил Саакашвили. После нападения на российских миротворцев и войны 080808 было особо подчеркнуто, что каких-либо контактов с ним руководство Россию никогда иметь не будет, какой бы пост он ни занимал.

Второй – президент Черногории Мило Джуканович, официально внесенный в «черные списки» МИД РФ как человек, находящийся под персональными санкциями. Для действующих глав государств – невиданная прежде «честь».

Если бы он просто был тем, кто он есть – коррумпированным авторитарным политиком, который включил Черногорию в зону НАТО, сломав для этого черногорское общество, – это еще полбеды. Но за Джукановичем числится особо наглая авантюра. Он решился на зачистку оппозиции под предлогом подготовки госпереворота и покушения на собственную жизнь, но и в том, и в другом обвинил Россию, поскольку Россию в ту пору (и до сих пор) было модно обвинять в разнообразных «вмешательствах во внутренние дела».

С тех пор Джукановича часто называли главным врагом Москвы на Балканах и имели на то официальные основания.

Шли годы, колесо истории мололо – и намололо: враги повержены, пускай и не всегда нами. Саакашвили, сидя за решеткой, рассказывает байки о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне, а Джуканович потерял реальную власть впервые за 30 лет и доживает остатки своего политического века как поносимый всеми президент без полномочий. Не исключено даже, что сядет, как Саакашвили: если примут принципиальное решение на этот счет, целый букет статьей найдется, начиная с контрабанды.

По крайней мере, так казалось еще совсем недавно. Но, как и предупреждала газета ВЗГЛЯД, Джуканович не был бы Джукановичем, если бы не сумел восстать из политической могилы. В его случае дома, правда, стены помогают.

Дело в том, что черногорская государственность – это и есть Джуканович. Долгих 30 лет он не выпускал республику из рук. Менялись названия его должностей, менялась его политическая позиция (из верных соратников Милошевича – в сепаратисты и атлантисты), но не менялась роль – роль хозяина, «крестного отца», по сути диктатора.

При всем при этом ему всего-то 59 лет, самый расцвет для политика. Есть повод, чтоб не смириться с поражением и попытаться вернуть своё.

Полтора года назад Джуканович проиграл, поскольку утратил связь с реальностью. С одной стороны, пошел в наступление на Сербскую православную церковь, основную конфессию страны, чем настроил против себя большинство граждан. Фактически, оппозицию против президента объединил ныне покойный митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

С другой стороны, Джуканович настолько утомил своими мафиозными повадками и коррупционными схемами «патронов» в США и ЕС, что они тоже стали ждать его ухода.

После провальных для пропрезидентской Демократической партии социалистов (ДПСЧ) выборов 2020 года оппозиция наконец-то смогла составить антиджукановичевскую коалицию. Ее ядро составили просербские и пророссийские силы, но были там и атлантисты, и мусульмане, и национальные меньшинства, о которых нужно упомянуть особо.

Традиционно на Балканах малые этнические партии (если речь не сербах) поддерживают ту или иную власть не из идеологических соображений, а по принципу «кто сильнее». Таковы, например, турки в Болгарии и албанцы как в Македонии, так и в Черногории. Сильнее всех в Черногории были Джуканович, ЕС, США и НАТО, поэтому нацменьшинства на них и ориентировались. «Старая» власть – это Джуканович в окружении нацменов.

Но поскольку Джуканович успел многим надоесть, а в «высоких столицах» при произнесении его фамилии начали морщить нос, эта схема дала сбой. Часть меньшинств, включая мусульманские, поддержала новое правительство с условием что оно будет «внеидеологическим» и «профессиональным». Так премьер-министром стал профессор машиностроения Здравко Кривокапич, прежде принимавший в политике только эпизодическое участие.

В том, что касается внешнеполитической ориентации Черногории, смена власти ничего не изменила. В случае балканских государств важна не фамилия лидера и не состав правящей коалиции, а то, насколько определяющим в этой стране остается влияние Брюсселя и Вашингтоном. В Черногории оно оказалось в полной мере определяющим, поэтому все надежды на улучшение отношений с Россией обернулись пшиком. Новый премьер даже православие по сути предал, а оппозиционному «ядру» - просербским и пророссийским силам из «Демократического фронта» (ДФ) не выделили ни одного министерского портфеля.

Глядя, как участники коалиции обвиняют друг друга в нарушении предвыборных обещаний и погружаются в бесконечные свары, не обладающий реальными полномочиями, но все еще бесконечно влиятельный Джуканович ждал своего часа. Можно представить, как он, будто злодей из сказки, подбирает себе глупого, но амбициозного помощника - будущего предателя, который вновь откроет ему двери во власть с той стороны ворот.

Помощник выбран. Его зовут Дритан Абазович, он этнический албанец, лидер объединения «Черным по белому» (ЧБ) и - действительно - предельно амбициозный молодой человек.

Трудно даже описать, насколько.

Албанцы в принципе - люди амбициозные, что в практической политике принимает формы фантастической наглости. Но в остальном Абазович не совсем типичный албанский политик. Строго прозападный и даже учившийся в США, но стоящий при этом не на позиции антисербского национализма, типичной для албанцев, а исповедующий модную в тех же США мультикультурность и многонациональность. Наверное, только такой албанец и мог найти общий язык с сербами Черногории.

И он нашел – на полтора года или чуть меньше, став вице-премьером нового правительства как лидер ЧБ – маленького и не слишком популярного объединения, вдруг получившего «золотую акцию».

Всего ЧБ контролирует четыре кресла в 81-местной черногорской Скупщине. Но антиждукановскую коалицию наскребали буквально по сусекам – ее преимущество над пропрезидентской силами составило всего один голос. И в какой-то момент Абазович с компанией просто переметнулся на сторону власти: мандатов ЧБ хватило, чтобы отправить в отставку и премьера Кривокапича, и спикера парламента Алекса Бечича, который теперь стал заводилой на митингах протеста под лозунгом «Нет предательству».

Абазович обвиняет правительство Кривокапича в медлительности, нерешительности, стагнации, непрофессионализме и в том, что за полтора года работы мало что получилось сделать. В этом он, надо признать, абсолютно прав, но есть обоснованное подозрение, что главный мотив «предателя» – его амбиции.

Ввергнув страну в политический кризис, юноша согласен на один единственный путь к выходу – тот, при котором он будет премьер-министром республики, имея рейтинг популярности своей партии в 6-7%. На возражения в духе, а не треснет ли у него лицо от подобных запросов, шантажист разводит руками – а вы-то, мол, что предлагаете?

Сам он предлагает «правительство меньшинства» – то есть такую схему, где для принятия решения новой власти в его лице придется блокироваться с другими силами. Робкие надежды антинатовских сил (тех же «сербов» из ДФ), что в такой конструкции они получаю больше влияния или даже министерские посты, есть надежды беспочвенные. Определяющие игроки в Черногории - США и ЕС, поэтому блокироваться это правительство-инвалид будет с Джукановичем, который вернет себе одну из ключевых ролей в черногорский политике при формально ведущей роли Абазовича.

Согласно наиболее популярному в среде российских балканистов объяснению происходящего, Абазович изначально действовал в интересах Джукановича и в плотной координации с ним, что сам он категорически отрицает.

В любом случае, Джуканович как в воду глядел, когда заявил, правительство Кривокапича не доживет до января.

А если юному албанцу в премьерстве все-таки откажут – «нос не дорос», в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Согласно социологическим опросам, лидерство сейчас прочно удерживает ДПСЧ Джукановича – в силу того, что правительство Кривокапича провалило всё, за что пыталось схватиться.

Значит, до возвращения «хозяина» в свои права осталось недолго. Вопрос лишь в том, в какую дверь он войдет.

Так и живет эта маленькая страна без героя. Есть главный антагонист – Джуканович. Есть амбициозный, а потому полезный для антагониста прохвост – Абазович. Есть массовка из просербских и пророссийских сил, которых не допускают до принятия решений серьезные люди из Брюсселя. Есть тюфяк Кривокапич, ставший жертвой интриг. А героя нет.

И, кажется, не предвидится.

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