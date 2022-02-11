Наглый албанец вернул врага России в большую политику

Главный противник России на Балканах, президент Черногории Мило Джуканович получил шанс вернуть контроль за страной, утерянный им полтора года назад. Собранная против «черногорского диктатора» коалиция развалена, правительство отправлено в отставку. Как это часто бывает с одиозными и коррумпированными деятелями, Джукановичу помогло предательство.

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Среди глав иностранных государств у Российской Федерации за всю ее историю было только два особым образом сертифицированных врага. Никто другой не заслужил.

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Первый – президент Грузии Михаил Саакашвили. После нападения на российских миротворцев и войны 080808 было особо подчеркнуто, что каких-либо контактов с ним руководство Россию никогда иметь не будет, какой бы пост он ни занимал.

Второй – президент Черногории Мило Джуканович, официально внесенный в «черные списки» МИД РФ как человек, находящийся под персональными санкциями. Для действующих глав государств – невиданная прежде «честь».

Если бы он просто был тем, кто он есть – коррумпированным авторитарным политиком, который включил Черногорию в зону НАТО, сломав для этого черногорское общество, – это еще полбеды. Но за Джукановичем числится особо наглая авантюра. Он решился на зачистку оппозиции под предлогом подготовки госпереворота и покушения на собственную жизнь, но и в том, и в другом обвинил Россию, поскольку Россию в ту пору (и до сих пор) было модно обвинять в разнообразных «вмешательствах во внутренние дела».

С тех пор Джукановича часто называли главным врагом Москвы на Балканах и имели на то официальные основания.

Шли годы, колесо истории мололо – и намололо: враги повержены, пускай и не всегда нами. Саакашвили, сидя за решеткой, рассказывает байки о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне, а Джуканович потерял реальную власть впервые за 30 лет и доживает остатки своего политического века как поносимый всеми президент без полномочий. Не исключено даже, что сядет, как Саакашвили: если примут принципиальное решение на этот счет, целый букет статьей найдется, начиная с контрабанды.

По крайней мере, так казалось еще совсем недавно. Но, как и предупреждала газета ВЗГЛЯД, Джуканович не был бы Джукановичем, если бы не сумел восстать из политической могилы. В его случае дома, правда, стены помогают.

Дело в том, что черногорская государственность – это и есть Джуканович. Долгих 30 лет он не выпускал республику из рук. Менялись названия его должностей, менялась его политическая позиция (из верных соратников Милошевича – в сепаратисты и атлантисты), но не менялась роль – роль хозяина, «крестного отца», по сути диктатора.

При всем при этом ему всего-то 59 лет, самый расцвет для политика. Есть повод, чтоб не смириться с поражением и попытаться вернуть своё.

Полтора года назад Джуканович проиграл, поскольку утратил связь с реальностью. С одной стороны, пошел в наступление на Сербскую православную церковь, основную конфессию страны, чем настроил против себя большинство граждан. Фактически, оппозицию против президента объединил ныне покойный митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

С другой стороны, Джуканович настолько утомил своими мафиозными повадками и коррупционными схемами «патронов» в США и ЕС, что они тоже стали ждать его ухода.

После провальных для пропрезидентской Демократической партии социалистов (ДПСЧ) выборов 2020 года оппозиция наконец-то смогла составить антиджукановичевскую коалицию. Ее ядро составили просербские и пророссийские силы, но были там и атлантисты, и мусульмане, и национальные меньшинства, о которых нужно упомянуть особо.

Традиционно на Балканах малые этнические партии (если речь не сербах) поддерживают ту или иную власть не из идеологических соображений, а по принципу «кто сильнее». Таковы, например, турки в Болгарии и албанцы как в Македонии, так и в Черногории. Сильнее всех в Черногории были Джуканович, ЕС, США и НАТО, поэтому нацменьшинства на них и ориентировались. «Старая» власть – это Джуканович в окружении нацменов.

Но поскольку Джуканович успел многим надоесть, а в «высоких столицах» при произнесении его фамилии начали морщить нос, эта схема дала сбой. Часть меньшинств, включая мусульманские, поддержала новое правительство с условием что оно будет «внеидеологическим» и «профессиональным». Так премьер-министром стал профессор машиностроения Здравко Кривокапич, прежде принимавший в политике только эпизодическое участие.

В том, что касается внешнеполитической ориентации Черногории, смена власти ничего не изменила. В случае балканских государств важна не фамилия лидера и не состав правящей коалиции, а то, насколько определяющим в этой стране остается влияние Брюсселя и Вашингтоном. В Черногории оно оказалось в полной мере определяющим, поэтому все надежды на улучшение отношений с Россией обернулись пшиком. Новый премьер даже православие по сути предал, а оппозиционному «ядру» - просербским и пророссийским силам из «Демократического фронта» (ДФ) не выделили ни одного министерского портфеля.

Глядя, как участники коалиции обвиняют друг друга в нарушении предвыборных обещаний и погружаются в бесконечные свары, не обладающий реальными полномочиями, но все еще бесконечно влиятельный Джуканович ждал своего часа. Можно представить, как он, будто злодей из сказки, подбирает себе глупого, но амбициозного помощника - будущего предателя, который вновь откроет ему двери во власть с той стороны ворот.

Помощник выбран. Его зовут Дритан Абазович, он этнический албанец, лидер объединения «Черным по белому» (ЧБ) и - действительно - предельно амбициозный молодой человек.

Трудно даже описать, насколько.

Албанцы в принципе - люди амбициозные, что в практической политике принимает формы фантастической наглости. Но в остальном Абазович не совсем типичный албанский политик. Строго прозападный и даже учившийся в США, но стоящий при этом не на позиции антисербского национализма, типичной для албанцев, а исповедующий модную в тех же США мультикультурность и многонациональность. Наверное, только такой албанец и мог найти общий язык с сербами Черногории.

И он нашел – на полтора года или чуть меньше, став вице-премьером нового правительства как лидер ЧБ – маленького и не слишком популярного объединения, вдруг получившего «золотую акцию».

Всего ЧБ контролирует четыре кресла в 81-местной черногорской Скупщине. Но антиждукановскую коалицию наскребали буквально по сусекам – ее преимущество над пропрезидентской силами составило всего один голос. И в какой-то момент Абазович с компанией просто переметнулся на сторону власти: мандатов ЧБ хватило, чтобы отправить в отставку и премьера Кривокапича, и спикера парламента Алекса Бечича, который теперь стал заводилой на митингах протеста под лозунгом «Нет предательству».

Абазович обвиняет правительство Кривокапича в медлительности, нерешительности, стагнации, непрофессионализме и в том, что за полтора года работы мало что получилось сделать. В этом он, надо признать, абсолютно прав, но есть обоснованное подозрение, что главный мотив «предателя» – его амбиции.

Ввергнув страну в политический кризис, юноша согласен на один единственный путь к выходу – тот, при котором он будет премьер-министром республики, имея рейтинг популярности своей партии в 6-7%. На возражения в духе, а не треснет ли у него лицо от подобных запросов, шантажист разводит руками – а вы-то, мол, что предлагаете?

Сам он предлагает «правительство меньшинства» – то есть такую схему, где для принятия решения новой власти в его лице придется блокироваться с другими силами. Робкие надежды антинатовских сил (тех же «сербов» из ДФ), что в такой конструкции они получаю больше влияния или даже министерские посты, есть надежды беспочвенные. Определяющие игроки в Черногории - США и ЕС, поэтому блокироваться это правительство-инвалид будет с Джукановичем, который вернет себе одну из ключевых ролей в черногорский политике при формально ведущей роли Абазовича.

Согласно наиболее популярному в среде российских балканистов объяснению происходящего, Абазович изначально действовал в интересах Джукановича и в плотной координации с ним, что сам он категорически отрицает.

В любом случае, Джуканович как в воду глядел, когда заявил, правительство Кривокапича не доживет до января.

А если юному албанцу в премьерстве все-таки откажут – «нос не дорос», в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Согласно социологическим опросам, лидерство сейчас прочно удерживает ДПСЧ Джукановича – в силу того, что правительство Кривокапича провалило всё, за что пыталось схватиться.

Значит, до возвращения «хозяина» в свои права осталось недолго. Вопрос лишь в том, в какую дверь он войдет.

Так и живет эта маленькая страна без героя. Есть главный антагонист – Джуканович. Есть амбициозный, а потому полезный для антагониста прохвост – Абазович. Есть массовка из просербских и пророссийских сил, которых не допускают до принятия решений серьезные люди из Брюсселя. Есть тюфяк Кривокапич, ставший жертвой интриг. А героя нет.