Пробудился самый высокий вулкан в Европе

Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров и превосходит по размерам своего ближайшего соперника - Везувий - более чем в 2,5 раза. Помимо двух основных кратеров, юго-восточного и северо-восточного, у Этны, по разным данным, имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров, в среднем раз в три месяца из какого-либо из них извергается лава. Раз в 150 лет извержение Этны приводит к разрушению одного из населенных пунктов у подножия вулкана.