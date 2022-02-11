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1 час назад

Пробудился самый высокий вулкан в Европе

Вероника Полынина

На Сицилии пробудился самый высокий вулкан в Европе – Этна. Фотографии и видео извержения сицилийского вулкана облетели мировые информационные агентства.

Вулкан начал выбрасывать 600-метровые огненные фонтаны, а также столбы пепла и дым на высоту до восьми километров.

По данным итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана. Предполагается, что образовавшийся столб пепла будет двигаться в юго-восточном направлении.

Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров и превосходит по размерам своего ближайшего соперника - Везувий - более чем в 2,5 раза. Помимо двух основных кратеров, юго-восточного и северо-восточного, у Этны, по разным данным, имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров, в среднем раз в три месяца из какого-либо из них извергается лава. Раз в 150 лет извержение Этны приводит к разрушению одного из населенных пунктов у подножия вулкана.

Вулканологи отмечают, что в последние годы «дружелюбный вулкан», как называют Этну местные жители, меняется. Характер извержений переходит от эффузивного, при котором лава изливается на поверхность медленно и выделяется немного газов, к эксплозивному, взрывному.

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