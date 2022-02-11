«Мы Москву крестили, мы ее и отпоем»: кум Порошенко обещал похоронить Россию

Кум экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший генеральный прокурор страны и депутат Верховной рады Юрий Луценко в эфире местного ток-шоу «Гордон» пообещал похоронить Россию, «взорвав» этим весь зал.
Фрагментом данного высказывания у себя в Telegram-канале поделилась журналистка Ольга Скабеева.
«Украинцы знают истину: мы Москву крестили, мы ее и отпоем», — сказал Луценко, используя заезженный штамп о том, что Незалежная дала «москалям» культуру и цивилизацию и, в частности, научила христианству.
Данная реплика вызвала «взрыв» хохота в студии ток-шоу и довольную улыбку на лице ее автора.
Скабеева же, комментируя высказывание Луценко, отметила, что «украинские политики становятся тем смелее, чем дальше перспектива российского вторжения».