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34 минуты назад

«Мы Москву крестили, мы ее и отпоем»: кум Порошенко обещал похоронить Россию

Елена Прошина

Кум экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший генеральный прокурор страны и депутат Верховной рады Юрий Луценко в эфире местного ток-шоу «Гордон» пообещал похоронить Россию, «взорвав» этим весь зал.

«Мы Москву крестили, мы ее и отпоем»: кум Порошенко обещал похоронить Россию
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Фрагментом данного высказывания у себя в Telegram-канале поделилась журналистка Ольга Скабеева.

«Украинцы знают истину: мы Москву крестили, мы ее и отпоем», — сказал Луценко, используя заезженный штамп о том, что Незалежная дала «москалям» культуру и цивилизацию и, в частности, научила христианству.

Данная реплика вызвала «взрыв» хохота в студии ток-шоу и довольную улыбку на лице ее автора.

Скабеева же, комментируя высказывание Луценко, отметила, что «украинские политики становятся тем смелее, чем дальше перспектива российского вторжения».

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