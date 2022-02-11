Макрона затравили за отказ делать ПЦР-тест в России

«Елисейский дворец выдумывает абсурдную историю, чтобы сохранить лицо. Как будто российская разведка не сможет получить ДНК Макрона»,



«Почему он отказался от теста? Решил, что его захотят отравить? Макрон неправ…»,



«Что русские сделают с его ДНК? Клонируют? Они не сумасшедшие!»,



«Вряд ли эта ситуация связана исключительно с вопросом о ДНК. Иначе стакан, из которого мистер Макрон пил воду, он увез бы с собой в Париж»,



«Чтобы не оставить его ДНК, за ним кто-то ходил с губкой, тряпкой, пылесосом? Они привезли обратно во Францию его простыни, полотенца, его стеклянные тарелки и т.д.?»,



«Его ДНК повсюду: волосы, слюна и т. д. Если русским это нужно, у них это уже есть», - считают пользователи Twitter.