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30 минут назад

Макрона затравили за отказ делать ПЦР-тест в России

Елена Прошина

Пользователи Интернет раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который во время визита в Россию отказался сделать ПЦР-тест якобы из-за опасения, что русские получат его ДНК. Свои комментарии они оставляли под соответствующей новостью в Twitter.

Макрона затравили за отказ делать ПЦР-тест в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторые из прокомментировавших новость отметили, что правила едины для всех, в том числе для президента Макрона.

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«Да, господин президент, ПЦР-тест для всех, даже для Вас!»,

«Эммануэль Макрон не такой человек, как другие, это очевидно (вирус SARS-Cov2 это точно знает)»,

«Он заставляет нас следовать своему протоколу о здоровье, но со своей стороны отказывается следовать протоколу России. Он может сделать 50 (ПЦР-тестов) перед отъездом, если по приезду попросят тест, ты его сделаешь. Это неуважение и дипломатическая ошибка»,

«Он не может сделать то, что навязывает своему народу. Это должно заставить вас задуматься…», - написали они.

Другие считают что заявление о ДНК Макрона в качестве причины отказа от тестирования абсурдно.

«Елисейский дворец выдумывает абсурдную историю, чтобы сохранить лицо. Как будто российская разведка не сможет получить ДНК Макрона»,

«Почему он отказался от теста? Решил, что его захотят отравить? Макрон неправ…»,

«Что русские сделают с его ДНК? Клонируют? Они не сумасшедшие!»,

«Вряд ли эта ситуация связана исключительно с вопросом о ДНК. Иначе стакан, из которого мистер Макрон пил воду, он увез бы с собой в Париж»,

«Чтобы не оставить его ДНК, за ним кто-то ходил с губкой, тряпкой, пылесосом? Они привезли обратно во Францию его простыни, полотенца, его стеклянные тарелки и т.д.?»,

«Его ДНК повсюду: волосы, слюна и т. д. Если русским это нужно, у них это уже есть», - считают пользователи Twitter.

Макрон в понедельник встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Рейтер со ссылкой на анонимные источники в Елисейском дворце сообщил, что Макрон по прилете в Москву отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы не дать возможности России получить его ДНК. В результате Макрон держался от Путина на расстоянии во время продолжительных переговоров по украинскому кризису в Москве. На опубликованной фотографии президенты сидят на противоположных концах длинного стола. Это вызвало сатирические комментарии в соцсетях.

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