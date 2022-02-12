Норвегия сняла большинство антиковидных ограничений

Правительство Норвегии с 12 февраля отменяет практически все ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

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"Мы отменяем практически все ограничения, включая соблюдение безопасной дистанции в метр, требование носить защитную маску и требование об изоляции", - сказал он.

По его словам, пандемия больше не представляет угрозу для здоровья большей части населения из-за того, что омикрон-штамм вызывает менее серьезное течение болезни, а также потому, что население защищено с помощью вакцинации.

Кроме того, сообщили в кабмине, отменяется требование о регистрации въезда в страну, действовавшее до сих пор. При этом для въезда на архипелаг Шпицберген пока сохранится требование о сдаче теста на коронавирус перед поездкой и после въезда. Архипелаг также пока закрыт для полетов иностранных чартеров.

Власти страны ранее отменили предписание об удаленной работе, ограничения на число гостей в доме, на мероприятиях внутри помещений и на улице. В театрах и кинотеатрах можно не соблюдать безопасную дистанцию в один метр. Отменены также ограничения на продажу алкоголя в точках общепита, срок самоизоляции сокращен с шести до четырех дней. Перед въездом в королевство можно не сдавать анализ на коронавирус.