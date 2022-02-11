Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что давал указания вывезти четыре млрд гривен ($145 млн) наличными и золото из Крыма в 2014 году. Об этом он сообщил в зале суда, передает РИА «Новости».

«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», — сказал он.

По его словам, он также звонил президенту России Владимиру Путину, чтобы согласовать с ним свои действия.

Ранее Путин рассказал, что обещал бывшему президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище, если у того будут трудности. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.

19 января суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Также его обязали сдать паспорта для выезда за границу. Следователи инкриминируют ему госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.