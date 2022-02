Музыкант Иэн Макдональд умер от рака

Прог-рок-группа King Crimson, записавшая такие хиты как Epitaph, 21st Century Schizoid Man и The Court of the Crimson King, существовала с 1968 года, последний из 14 альбомов выпустила в 2003 году. Покинув King Crimson, Иэн Макдональд несколько лет играл в рок-группе Foreigner. Принимал участие в записи одного из альбомов группы T. Rex - Electric Warrior.