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51 минуту назад

Музыкант Иэн Макдональд скончался от рака

Газета.Ruиещё 4

Британский музыкант, сооснователь рок-группы King Crimson Иэн Макдональд умер в возрасте 75 лет, передает журнал Rolling Stone со ссылкой на заявление семьи покойного.

Музыкант Иэн Макдональд умер от рака
Фото: Jemal Countess/Getty ImagesJemal Countess/Getty Images

Смерть наступила в доме музыканта в Нью-Йорке в окружении семьи 9 февраля. Причиной смерти стал рак.

Прог-рок-группа King Crimson, записавшая такие хиты как Epitaph, 21st Century Schizoid Man и The Court of the Crimson King, существовала с 1968 года, последний из 14 альбомов выпустила в 2003 году. Покинув King Crimson, Иэн Макдональд несколько лет играл в рок-группе Foreigner. Принимал участие в записи одного из альбомов группы T. Rex - Electric Warrior.

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