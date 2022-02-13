В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
32 минуты назад

Президент Финляндии рассказал об изменившемся Путине

Lenta.ruиещё 6

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал об изменениях в поведении президента России Владимира Путина. Он поделился нюансами, замеченными им, в интервью изданию Spiegel.

Президент Финляндии рассказал об изменившемся Путине
Фото: ТАССТАСС

Финский лидер заявил, что приблизительно во второй половине прошлого года заметил, что российский президент стал намного решительнее и сосредоточеннее в вопросах международной политики.

По мнению Ниинисте, Путин почувствовал, что в евро-атлантических отношениях происходят какие-то сдвиги, поэтому он решил использовать текущее положение дел, чтобы добиться поставленных целей.

Финский президент также рассказал о предположении, что в ситуации с российскими требованиями Украина является наживкой для привлечения внимания Запада. Однако затем Ниинисте стал склоняться к выводу, что именно украинский вопрос является основным, и его решение путем Минских соглашений стало приоритетной задачей политики.

Ранее Ниинисте заявил, что Финляндии и Европейскому союзу (ЕС) необходимо помнить о важности функциональных контактов с Россией. Политик подчеркнул, что конструктивный диалог с Москвой не противоречит отстаиванию европейских интересов и принципов во внешней политике.

«Отказ от контактов с Россией не укрепляет ЕС, а только заставляет его выглядеть более слабым и менее значимым», — заключил он.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители