Обзор иноСМИ: Безумие на Украине и кто выставляет британцев дураками

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Байден предупредил о «безумии» на Украине

Президент США Джо Байден в интервью NBC News призвал американцев, находящихся на Украине, немедленно покинуть страну. Он заявил, что ситуация в регионе «может быстро дойти до безумия».

Байден отметил, что в случае вооруженного конфликта Украины и России Киев будет «иметь дело не с террористической организацией, а с одной из самых больших армий в мире». Байден подчеркнул, что не существует ситуации, при которой он бы направил войска на Украину для спасения американцев: «Это мировая война, если американцы и Россия начинают стрелять друг в друга».

«Сами выставляем себя дураками»: британцы о проблемах Трасс с географией

Глава МИД России Сергей Лавров спросил британскую коллегу Лиз Трасс, признаёт ли она суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями, намекая на право Москвы свободно перемещать войска. Министр ответила: «Никогда».

Позже она объяснила - ей показалось, что Лавров говорит об украинских территориях. «ИноСМИ» собрали комментарии британских пользователей к этой ситуации. «Боже, нас даже не надо выставлять дураками на мировой арене - мы и сами отлично справляемся», - написал @jdlholmes. А @LegatWriter добавил, что у Трасс «и Прибалтика на Черном море».

«Президент России предупредил, что произойдет с миром»

Пользователи портала Reddit обратили внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что может произойти в случае вступления Украины в НАТО. Если Украина в составе альянса попытается заполучить Крым, Европа окажется втянута в конфликт с Россией; при этом и у РФ, и у НАТО есть ядерное оружие, заявил он.

Как отметил пользователь SixethJerzathon, «если мы хотим покончить с глобальным потеплением, нам поможет ядерная зима». 40Pesos удивился, как «один человек может оказать такое влияние на мир за считанные секунды». Bambooboi отметил, что это был бы «драматический и дорогостоящий (в человеческих жизнях), но локальный конфликт, экономические последствия которого достигли бы даже США». Пользователь подчеркнул, что Путин, скорее всего, имел в виду, что «в войнах не бывает победителей».

«Зачем Зеленский раздает смартфоны бабушкам»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители страны старше 60 лет, привившиеся от коронавируса, получат от государства бесплатные смартфоны с льготным тарифом на мобильные услуги. Политолог Богдан Петренко заявил в своем материале для «Главреда», что это не поможет президентскому рейтингу.

Петренко назвал «перетягивание на себя повестки дня» одной из важнейших задач власти, а резонансные заявления помогают чиновникам: «Потому что если люди не будут говорить об инициативах власти, они будут говорить в пользу оппозиции». Политолог подчеркнул, что общество положительно реагирует только тогда, когда речь идет о росте социальных выплат - пенсий и зарплат, поэтому Зеленский вряд ли сможет впечатлить пенсионеров смартфонами.

США побили свой рекорд по количеству убитых полицией

В 2021 году американские полицейские застрелили не менее 1055 человек - это самый высокий показателем за последние семь лет. Такую статистику привела газета The Washington Post.