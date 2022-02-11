Пока вы спали: «Союз меча и газа» в Варшаве и блокада портов на Украине

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Фото: Reuters Reuters

Украина опасается временной блокады портов

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Россия готовится к началу масштабных учений Военно-морского флота в Черном море и в Средиземноморье. При этом в СМИ появилась информация, ВМФ РФ с 12 до 19 февраля закроет некоторые районы Азовско-Черноморской акватории и Керченский пролив для проведения маневров, пишет «Независимая газета».

В Киеве на фоне западных предупреждений о «российском вторжении» считают тревожным то, что ВМФ РФ на шесть дней практически полностью закрывает Азовское море и Керченский пролив. А главред портала BlackSeaNews Андрей Клименко полагает, что ограничения похожи на «морскую блокаду украинских портов».

Джонсон создает в Варшаве «союз меча и газа»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с польскими властями, основной темой которых стала напряженная ситуация вокруг Украины. В Варшаве, Киеве и Лондоне набирает обороты новый формат взаимодействия, который должен действовать «газом и мечом», сообщает «Независимая газета».

При этом в союзе, который призван «предотвратить вторжение России на украинскую территорию», Великобритания должна отвечать за вооружение и обучение, а Польша за энергетическую безопасность, так как через ее территорию Украина может импортировать газ.

Закредитованность россиян продолжает расти

Число россиян, которые используют для текущих расчетов кредитную карту, в 2021 году увеличилось на 20,5 процента, до 20,5 млн. При этом выросла и доля самых закредитованных граждан, сообщают «Известия».

Так, по данным Национального бюро кредитных историй, в четвертом квартале прошлого года среди банковских клиентов, обратившихся за ссудой, 16% уже имели четыре и более займов. Таким образом два года пандемии коронавируса число наиболее закредитованных россиян выросло на четыре процента. Эксперты связывают это с восстановлением потребительской активности, повышением ставок и снижением спроса на рефинансирование, а также с высокой инфляцией.

Австралия выступила против «российской угрозы»

На фоне стратегического сближения Китая с Россией Австралия призвала страны-члены Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue) объединиться против «авторитарных режимов», в том числе и против «российской угрозы». Об этом пишет «Коммерсант».

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен поддержал этот настрой. «Россия прямо сейчас бросает непосредственный вызов не только Украине, но также некоторым основным принципам, относящимся к безопасности не только народов Европы, но и по всему миру, включая Австралию», - заверил он.

Российским регионам грозят перебои с электроэнергией

Энергетики перешли в режим повышенной готовности на фоне прогнозов об обильных осадках и сильном ветре, которые ожидаются в России во второй половине февраля и могут привести к повреждениям линий электропередачи, пишут «Известия».