Пока вы спали: «Союз меча и газа» в Варшаве и блокада портов на Украине

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Россия готовится к началу масштабных учений Военно-морского флота в Черном море и в Средиземноморье. При этом в СМИ появилась информация, ВМФ РФ с 12 до 19 февраля закроет некоторые районы Азовско-Черноморской акватории и Керченский пролив для проведения маневров, пишет «Независимая газета».
В Киеве на фоне западных предупреждений о «российском вторжении» считают тревожным то, что ВМФ РФ на шесть дней практически полностью закрывает Азовское море и Керченский пролив. А главред портала BlackSeaNews Андрей Клименко полагает, что ограничения похожи на «морскую блокаду украинских портов».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с польскими властями, основной темой которых стала напряженная ситуация вокруг Украины. В Варшаве, Киеве и Лондоне набирает обороты новый формат взаимодействия, который должен действовать «газом и мечом», сообщает «Независимая газета».
При этом в союзе, который призван «предотвратить вторжение России на украинскую территорию», Великобритания должна отвечать за вооружение и обучение, а Польша за энергетическую безопасность, так как через ее территорию Украина может импортировать газ.
Число россиян, которые используют для текущих расчетов кредитную карту, в 2021 году увеличилось на 20,5 процента, до 20,5 млн. При этом выросла и доля самых закредитованных граждан, сообщают «Известия».
Так, по данным Национального бюро кредитных историй, в четвертом квартале прошлого года среди банковских клиентов, обратившихся за ссудой, 16% уже имели четыре и более займов. Таким образом два года пандемии коронавируса число наиболее закредитованных россиян выросло на четыре процента. Эксперты связывают это с восстановлением потребительской активности, повышением ставок и снижением спроса на рефинансирование, а также с высокой инфляцией.
На фоне стратегического сближения Китая с Россией Австралия призвала страны-члены Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue) объединиться против «авторитарных режимов», в том числе и против «российской угрозы». Об этом пишет «Коммерсант».
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен поддержал этот настрой. «Россия прямо сейчас бросает непосредственный вызов не только Украине, но также некоторым основным принципам, относящимся к безопасности не только народов Европы, но и по всему миру, включая Австралию», - заверил он.
Энергетики перешли в режим повышенной готовности на фоне прогнозов об обильных осадках и сильном ветре, которые ожидаются в России во второй половине февраля и могут привести к повреждениям линий электропередачи, пишут «Известия».
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил изданию, что в центральной части страны ожидаются смешанные осадки, на севере — снегопады, на юге — ливни и сходы лавин в горах. При этом, по его словам, эта зима отличается тем, что осадков почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. А в «Россетях» пояснили, что особые проблемы могут доставить ледяной дождь и мокрый снег.