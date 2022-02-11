На Украине предложили способ уничтожения российских военных заводов

Военный эксперт из Украины Валентин Бадрак предложил украинской армии нанести удар по российским оборонным заводам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Апостроф ТВ».

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«Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, <...> мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», - заявил Бадрак.

По его словам, Украина обладает необходимыми технологиями для создания таких снарядов, но запустить их получится только с самолета.

Эксперт украинского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий ранее заявил, что Украина может сдержать Россию с помощью ядерно-минных заграждений на границе.

По мнению Козия, устанавливать заграждения нужно в режиме полной секретности, не раскрывая, как именно мины попадут на границу и попадут ли вообще.