В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
1 час назад

На Украине призвали нанести удар по российским заводам

Мария Иванова

Военный эксперт из Украины Валентин Бадрак предложил украинской армии нанести удар по российским оборонным заводам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Апостроф ТВ».

На Украине предложили способ уничтожения российских военных заводов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, <...> мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», - заявил Бадрак.

По его словам, Украина обладает необходимыми технологиями для создания таких снарядов, но запустить их получится только с самолета.

Эксперт украинского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий ранее заявил, что Украина может сдержать Россию с помощью ядерно-минных заграждений на границе.

По мнению Козия, устанавливать заграждения нужно в режиме полной секретности, не раскрывая, как именно мины попадут на границу и попадут ли вообще.

Он подчеркнул, что Украина формально не вышла из Будапештского меморандума, поэтому может разрабатывать тактическое ядерное оружие и средства его доставки. При этом разработка стратегического ядерного оружия в стране сейчас невозможна, считает он. Эксперт отмечал, что это слишком дорого, а испытывать такое оружие негде.

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители