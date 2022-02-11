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1 час назад

Западные СМИ обсудили «ледяную» встречу Трасс с Лавровым

Елена Прошина

Британские СМИ обсуждают «холодный» визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Россию. Так, некоторые журналисты обвинили ее в попытке копировать Маргарет Тэтчер, а другие заметили непреодолимую пропасть между сторонами на переговорах, сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

Напомним, что накануне Трасс посетила Москву, где встретилась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались вопросы отвода российских вооруженных сил от границы Украины. Тогда британский министр «усомнилась» в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями, посчитав их территорией Украины.

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Как пишет Guardian, совместная пресс-конференция Трасс и Лаврова была ледяной и обнажила «пропасть» между сторонами. При этом Financial Times отметил, что министр включил в поездку посещение Красной площади в меховой шапке, несмотря на теплую погоду — они увидели в этом желание скопировать образ бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая посещала Москву в 1987 году.

Times же отметили, что фотосессия Трасс на Красной площади была «оплачена налогоплательщиками», а газета Daily Mail рассказала, что пресс-конференции предшествовал обед, состоящий из «борща и палтуса».

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