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1 час назад

Китайские СМИ: Россия защитила себя от санкций США и Евросоюза

Елена Прошина

Антироссийские санкции со стороны Европы и США должны были сломить Москву, но вышло все наоборот, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Хуаньцю шибао».

СМИ КНР: Россия защитила себя от санкций США и Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В достижении такого результата стране помогла политика импортозамещения, которая рассматривается властями как стратегия национальной безопасности. Как говорится в статье, при разработке российской доктрины ее многочисленные этапы были связаны со сферой атомной энергетикой и с пищевой, оборонной и фармацевтической промышленностью. Также стратегическое значение имеют информационная, аэрокосмическая, биотехнологическая отрасли.

Кроме того, стратегия предполагает сочетание локализации производства и экспортоориентированности. При этом традиционные средства защиты российской торговой деятельности, такие как квоты, тарифная защита и система двойного валютного курса, практически не задействованы.

Все это позволило достигнуть почти полную автономность и безопасность военно-промышленного комплекса. Также, как отмечает издание, достигнут существенный прогресс в импортозамещении в таких областях сложного и высокоточного производства, как лекарства и медицинское оборудование, электрооборудование, химическое оборудование, станки и лабораторное оборудование.

С 2014 года Вашингтон и Брюссель ввели многочисленные ограничения против России. США осуществили техническую блокаду против Москвы, Европейский союз присоединился к ним в осуществлении финансовой и международной блокады российского капитала. Кроме того, Польша, Чехия, Литва и Латвия перекрыли границы и транзитные пути.

В ответ на это российские власти ввели контрсанкции, запрещающие импорт.

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