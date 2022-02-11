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44 минуты назад

Times: министр обороны Британии Уоллес едет в Москву, чтобы сделать Шойгу предупреждение

Газета.Ru

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу сделает предупреждение о том, что гипотетическое вторжение России на Украину станет шагом, от которого не выиграет никто.

Министр обороны Британии запланировал сделать Шойгу предупреждение
Фото: Luka Dakskobler/Global Look PressLuka Dakskobler/Global Look Press

Об этом сообщается в материале британской газеты The Times. Издание также отмечает, что британский министр прибудет в Россию с новым пакетом санкций, чтобы попытаться убедить российские власти пойти на деэскалацию ситуации вокруг Украины.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее стало известно, что парламент Соединенного Королевства одобрил поправки к закону о санкциях против России. Согласно документу, новые санкции Соединенного Королевства в отношении России могут быть введены против "любого лица, причастного к дестабилизации на Украине", "подрыву ее территориальной целостности, суверенитета и независимости".

Также новые ограничительные меры Лондона могут затрагивать компании в Крыму, которые сменили юрисдикцию "в нарушение украинских законов".

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