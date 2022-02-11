Байден перепутал Афганистан с Украиной и Ираком

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, только с третьей попытки смог правильно назвать страну, о которой шла речь – Афганистан. До этого он по ошибке назвал Украину и Ирак.
В четверг NBC опубликовал отрывок из интервью с хозяином Белого дома, в котором ведущий спросил Байдена о том, насколько власти США были готовы к выводу своих войск из Афганистана, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, Байден сказал, что «не существует подходящего времени для вывода (войск)», однако если бы американские военные не покинули Афганистан, то США «пришлось бы значительно увеличить число войск», и они бы «ввязались в войну на истощение». А затем он добавил: «Мы никогда не собирались объединять Украину, то есть Ирак...Афганистан».
Отметим, что Байден неоднократно делал ошибки в своих официальных выступлениях. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом, путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном.
Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). Также он во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
Кроме того, Байден оговорился на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины, назвав вице-президента Камалу Харрис «президентом». После ей задали вопрос о том, кто же является «настоящим президентом США»; это разозлило Харрис. Он также оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».