Байден призвал американцев срочно покинуть Украину

Американский президент Джо Байден сообщил, что гражданам США следует немедленно покинуть Украину.
Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу NBC. Президент призвал американцев «сейчас же» покинуть Украину, так как существует риск обострения конфликта в стране.
Как отметил глава Белого дома, военные США ни при каких обстоятельствах не будут отправлены на Украину.
Ранее Госдепартамент порекомендовал американцам покидать Украину с помощью коммерческих или иных частных видов транспорта. Внешнеполитическое ведомство также призвало воздержаться от поездок в страну из-за якобы увеличившейся угрозы военных действий со стороны России и из-за эпидемии коронавируса.
Заявление Байдена прозвучало после того, как в Берлине завершились «нормандские» переговоры политических советников. Они продолжались около девяти часов. По длительности эта встреча превзошла предыдущий контакт представителей стран формата 26 января, когда в Париже участники диалога общались восемь с половиной часов.
В нынешней встрече участвовали заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.