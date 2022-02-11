«Нормандские» переговоры в Берлине затянулись на девять часов

«Нормандские» переговоры политических советников в Берлине завершились, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ФРГ.

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Они продолжались около девяти часов. По длительности эта встреча превзошла предыдущий контакт представителей стран формата 26 января, когда в Париже участники диалога общались восемь с половиной часов.

В нынешней встрече участвовали заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как ожидается, Козак проведет пресс-конференцию по итогам состоявшейся встречи в российском посольстве.

Ранее он заявил, что стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые «в течение семи лет [оказались] не разрешены», а также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса.

В свою очередь представитель правительства Германии предложил дождаться итогов сегодняшней встречи советников, чтобы строить перспективы проведения переговоров на более высоком уровне глав внешнеполитических ведомств «четвёрки».