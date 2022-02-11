Британский парламент решил ужесточить санкции против России

Британский парламент в четверг, 10 февраля, одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России, разрешающие ограничения против более широкого круга лиц и компаний, текст документа опубликован на сайте базы данных статусного права Великобритании.

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Поправки в закон

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Британская сторона решила принять жесткие санкции против компаний и лиц, якобы дестабилизирующих ситуацию на Украине, в случае «нападения» России. Изменения внесены в закон о санкциях и противодействии отмыванию денег от 2018 года. Парламент рассмотрел проект 10 февраля, в тот же день поправки были приняты и вступили в силу. Согласно данным правительства Великобритании, документ подписан министром по делам Европы Джеймсом Клеверли.

При этом внесенные изменения не предполагают автоматического, моментального наложения ограничительных мер против российских компаний и граждан. Речь идет только о дополнительных возможностях по их расширению в случае обострения ситуации на границе Украины и России.

Предыдущий режим

До этого санкционный режим против России позволял британскому правительству вводить ограничения в отношении тех, кто, по мнению Лондона, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» Украины. С принятием поправок критерии определения этих лиц и предприятий были значительно расширены.

Новые нормативы допускают принятие ограничений против компаний стратегических секторов России. В Великобритании к ним отнесли предприятия военного, химического направлений, транспорта, финансов и энергетики.

Встреча министров

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Россию «к деэскалации и выбору пути дипломатии». По ее словам, если Россия будет вести «агрессивную» политику против соседнего государства, санкции будут приняты «без колебаний».

Глава британского МИД в четверг встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве разочаровались переговорами. Лавров отметил, что Трасс не сказала ничего нового. При этом она усомнилась в том, что суверенитет России распространяется на Ростовскую и Воронежскую области.

Великобритания потребовала от России отвода военных от границы с Украиной. Лавров напомнил, что российские военные находятся на территории своей страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британских коллег в «озвучивании твитов».

Обвинения без оснований

С осени 2021 года Киев и западные страны обвиняют Москву в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. Из уст политиков и страниц средств массовой информации сообщалось, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле неоднократно опровергали такие заявления. «Агрессивные заявления» там назвали провокацией.