Австралия и Новая Зеландия призвали граждан немедленно покинуть Украину

Власти Австралии призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Обращение премьер-министра страны Скотта Моррисона опубликовал портал news.com.au

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Политик отметил, что в восточноевропейской стране сложилась «очень опасная ситуация», и в целях собственной безопасности гражданам следует постараться покинуть Украину. При этом, добавил он, его призыв является лишь советом, и решение должны принимать сами австралийцы.

В коммюнике министерства иностранных дел Новой Зеландии сообщается, что гражданам рекомендовано «незамедлительно» покинуть Украину. Сделать это следует, пока еще «имеются коммерческие рейсы, которые могут доставить их домой». В дипведомстве предупредили, что возможности страны по предоставлению консульской помощи на Украине ограничены из-за отсутствия в Киеве диппредставительства.