В Великобритании заявили о нежелании санкций против РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что новый законопроект о санкциях против России ещё не принят. В Соединённом Королевстве такой документ подготовлен, но его пустят в ход, лишь если случится «нападение» России на Украину, отметила она в беседе с РБК.

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

И мы сделаем это, только если будет вторжение на Украину. Мы не хотим этого, не хотим вводить санкции, мы бы предпочли иметь хорошие отношения с Россией, — пояснила Трасс.

Она добавила, что британский законопроект даёт возможность ввести санкции, но пока нет повода.

Мы очень обеспокоены наращиванием Россией военного присутствия у границы с Украиной. И мы чётко говорим, что если это случится, то последуют санкции, — заключила дипломат.