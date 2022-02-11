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1 час назад

Лиз Трасс заявила о нежелании Лондона вводить санкции против РФ

News.ru

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что новый законопроект о санкциях против России ещё не принят. В Соединённом Королевстве такой документ подготовлен, но его пустят в ход, лишь если случится «нападение» России на Украину, отметила она в беседе с РБК.

В Великобритании заявили о нежелании санкций против РФ
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look PressAlberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

И мы сделаем это, только если будет вторжение на Украину. Мы не хотим этого, не хотим вводить санкции, мы бы предпочли иметь хорошие отношения с Россией, — пояснила Трасс.

Она добавила, что британский законопроект даёт возможность ввести санкции, но пока нет повода.

Мы очень обеспокоены наращиванием Россией военного присутствия у границы с Украиной. И мы чётко говорим, что если это случится, то последуют санкции, — заключила дипломат.

Ранее стало известно, что Британии уже можно не задумываться над тем, чтобы обосновывать введение санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Всем очевидна искусственность их доводов, отметила она. По словам Захаровой, всё, что идёт после слова «санкции» в виде объяснения, уже никого не интересует, поскольку все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок.

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