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15 минут назад

Раскрыты убытки Украины от конфликта с Россией с 2014 года

Елена Прошина

Конфликт с Россией, начиная с 2014 года, ежегодно стоил Украине 19,9% ее ВВП доконфликтного уровня, общая сумма убытков по 2020 год составила 280 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные в отчете Центра экономических и бизнес-исследований, подготовленном по заказу правительства Незалежной. Выдержки из документа приводит «Интерфакс».

Раскрыты убытки Украины от конфликта с Россией с 2014 года
Фото: ТАССТАСС

Согласно ему, потери в Донбассе в целом составляют до 102 миллиардов долларов, или до 14,6 миллиардов долларов ежегодно. Отмечается, что утрата Крыма в 2014 году привела к потере Украиной до 8,3 миллиардов долларов ежегодно.

Также, по мнению экспертов, конфликт привел к снижению доверия инвесторов к экономике Украины и экспорта. Общие потери по этим показателям составили 234 миллиарда долларов за период с 2014 по 2020 года. Кроме того, объем недополученных налоговых поступлений за это время равняется 48,5 миллиарда долларов.

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