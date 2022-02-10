Раскрыты убытки Украины от конфликта с Россией с 2014 года

Конфликт с Россией, начиная с 2014 года, ежегодно стоил Украине 19,9% ее ВВП доконфликтного уровня, общая сумма убытков по 2020 год составила 280 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные в отчете Центра экономических и бизнес-исследований, подготовленном по заказу правительства Незалежной. Выдержки из документа приводит «Интерфакс».

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно ему, потери в Донбассе в целом составляют до 102 миллиардов долларов, или до 14,6 миллиардов долларов ежегодно. Отмечается, что утрата Крыма в 2014 году привела к потере Украиной до 8,3 миллиардов долларов ежегодно.