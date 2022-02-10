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38 минут назад

На Украине захотели ударить ракетами по российским оборонным заводам

Вероника Полынина

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ударить ракетами по российским оборонным заводам, передает «ПолитНавигатор».

На Украине захотели ударить ракетами по российским оборонным заводам
Фото: ТАССТАСС

По словам эксперта, Украина должна создать современные ракеты, которые смогут не только напугать Москву, но и уничтожить российский ВПК.

«Если мы будем иметь ракеты дальностью на 1500 километров, Кремль подумает, стоит ли начинать войну. Мы можем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», - сказал он в эфире «Апостроф TV».

Он отметил, что украинский ВПК в состоянии создать любое оружие по заказу руководства страны.

«В 2016 году мы приняли решение про «Нептун» расстояние поражения 280 километров, а уже в 2020 году приняли на вооружение, в 2021 году заказали первый дивизион. Наши конструкторы говорят: «Поставьте задание сделать на 500 километров, мы сделаем на 500», - завил Бадрак.

Ранее сообщалось, что в январе Украина получила партию военной помощи от Великобритании, включающую противотанковые гранатометы NLAW. Также анонсировалась поставка вертолетов Ми-17В5 и Ми-8МТВ в рамках военной помощи США.

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