На Украине захотели ударить ракетами по российским оборонным заводам

«В 2016 году мы приняли решение про «Нептун» расстояние поражения 280 километров, а уже в 2020 году приняли на вооружение, в 2021 году заказали первый дивизион. Наши конструкторы говорят: «Поставьте задание сделать на 500 километров, мы сделаем на 500», - завил Бадрак.