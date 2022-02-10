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24 минуты назад

Британия сможет вводить санкции против стратегических секторов России

Елена Прошина

Новый санкционный режим Великобритании допускает введение санкций против российских компаний из стратегических секторов экономики: военного, химического, транспорта, финансов, энергетики, пишут "Известия".

Британия введет санкции против стратегических секторов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Санкции также могут быть введены против «любого лица, причастного к дестабилизации на Украине».

Как пишет "Прайм", британский парламент в четверг одобрил поправки к закону о санкциях против России. Они уже вступили в силу.

Предыдущий санкционный режим позволял Великобритании вводить санкции лишь в отношении тех, кто, по ее мнению, вовлечен напрямую в "дестабилизацию" ситуации на Украине. Новыми поправками критерии определения этих лиц и компаний значительно расширены.

При этом изменения не означают, что санкции будут введены автоматически. Однако поправки дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров встречался со своей британской коллегой Лиз Трасс. Он охарактеризовал этот диалог как разговор «немого с глухим».

Также ранее в четверг в МИД Британии заявили, что Лиз Трасс подпишет законопроект о санкциях против РФ на этой неделе, пишут "Известия".

В Британии объяснили отказ признать суверенитет РФ над Ростовом и Воронежем

Там обещали, что "это будет самый жесткий санкционный режим против России".

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