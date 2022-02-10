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1 час назад

Украинский эксперт призвал ударить по российским заводам

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Вооруженным силам Украины следует нанести удар по российским оружейным заводам, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

Украинский эксперт призвал ударить по российским заводам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1,5 тыс. километров. <...> Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

Он добавил, что у украинской стороны существуют технологии для создания подобных снарядов, но они могут быть запущены только с самолета.

В декабре депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому.

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