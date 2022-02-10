Украинский эксперт призвал ударить по российским заводам

«Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1,5 тыс. километров. <...> Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».