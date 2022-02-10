Белоруссия направила Украине ноту протеста из-за инцидента с флагом

Посольство Белоруссии в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с заменой государственного флага республики на бело-красно-белый властями Днепра. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте диппредставительства.

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«В связи с тем, что мэрия Днепра не отреагировала на обращение посла Белоруссии Игоря Сокола по факту произошедшего в городе акта вандализма, в ходе которого по решению мэра Бориса Филатова государственный флаг республики заменили на другую символику, 10 февраля 2022 года в МИД Украины была направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест», — указывается в тексте.

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В диппредставительстве отметили, что рассматривают произошедшее в качестве «циничного проявления недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акта госвандализма со стороны властей Незалежной, грубейшим образом нарушающих основополагающие принципы международного права».

В ноте протеста Минск потребовал возвращения флага на место, принесения официальных извинений и проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов другого государства, а также принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных актов в будущем.

9 февраля о замене госфлага Белоруссии возле здания горсовета сообщил мэр Днепра Филатов. Он объяснил данное решение «народной инициативой» и несогласием с политикой президента республики Александра Лукашенко в отношении Украины. В тот же день Белоруссия отправила в адрес Филатова обращение посла Сокола, в котором отмечалось, что такие действия оскорбляют чувства большинства белорусов.

Кроме того, мэру Днепра было предложено встретиться, чтобы «привести веские аргументы необходимости возвращения к конструктивному и взаимовыгодному взаимодействию». Но в Украине обращение проигнорировали.