Зеленский и Столтенберг обсудили «угрозы со стороны России»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом . В ходе беседы стороны обсуждали дипломатические усилия, которые прилагаются в ответ на «угрозы со стороны России », написал украинский лидер в Twitter.

Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические мероприятия, принимаемые Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации, — отмечается в его сообщении.

Пресс-служба офиса Зеленского добавила, что президент Украины высоко оценил приверженность НАТО политике «открытых дверей», которая остаётся неизменной. Также он приветствовал позицию Альянса поддерживать право стран выбирать союзы безопасности и определять внешнеполитический курс.

Ранее стало известно, что армия Украины с помощью членов НАТО стала сильнее, чем в 2014 году, это повышает её возможности самой защищаться «в случае агрессии», заявил Йенс Столтенберг. По его словам, украинская армия теперь лучше оснащена и натренирована, в том числе благодаря участию западных партнёров.