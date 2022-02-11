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1 час назад

Зеленский и Столтенберг обсудили «угрозы со стороны России»

News.ruиещё 6

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе беседы стороны обсуждали дипломатические усилия, которые прилагаются в ответ на «угрозы со стороны России», написал украинский лидер в Twitter.

Зеленский и Столтенберг обсудили «угрозы со стороны России»
Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look PressVolodymyr Zelensky/Global Look Press

Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические мероприятия, принимаемые Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации, — отмечается в его сообщении.

Пресс-служба офиса Зеленского добавила, что президент Украины высоко оценил приверженность НАТО политике «открытых дверей», которая остаётся неизменной. Также он приветствовал позицию Альянса поддерживать право стран выбирать союзы безопасности и определять внешнеполитический курс.

Ранее стало известно, что армия Украины с помощью членов НАТО стала сильнее, чем в 2014 году, это повышает её возможности самой защищаться «в случае агрессии», заявил Йенс Столтенберг. По его словам, украинская армия теперь лучше оснащена и натренирована, в том числе благодаря участию западных партнёров.

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