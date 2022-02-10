Три страны ЕС приговорили Украину к разделу

Западные страны разработали военный сценарий по захвату Буковины и Галичины, сегодня идут последние приготовления для его реализации. Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт» заявил философ, писатель, телеведущий, политолог Дмитрий Куликов.

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Он обращает внимание на сообщения сразу в нескольких американских изданиях о том, что президент Джо Байден распорядился перебросить несколько тысяч военнослужащих армии США на восточный фланг НАТО. В Пентагоне это решение подтвердили и конкретизировали. По словам главы Министерства обороны США Джона Кирби, пока речь идет примерно о двух тысячах военных, которые будут размещены на территории Румынии и Польши. В частности, около тысячи американских солдат, которые сейчас базируются в немецком Вильсеке, будут перемещены в Румынию, где уже находится контингент США численностью более 900 человек. А из тех двух тысяч солдат, которых американцы собираются перебросить в Европу в ближайшее время, около 1,7 тысячи направятся в Польшу, и примерно 300 — в Германию.

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Дмитрий Куликов считает, что это является подготовкой к захвату западной Украины с целью не дать ей присоединиться к России.

По его словам, еще с 2014 года Румыния и Польша вынашивают план по захвату Буковины и Галичины. От этого сценария они не отказались и сегодня, ведь как только ситуация в стране начет выходить из-под контроля киевских властей, Варшава и Бухарест отправят свои войска на Западную Украины. По мнению Куликова, Соединенные Штаты перебрасывают своих солдат в эти страны для подстраховки.

«В 2014 и в 2015 годах польские эксперты на российских телеканалах признавались, что у Варшавы был реальный план на весну 2014 года по оккупации Галичины. Если бы экс-президент Украины Виктор Янукович подавил «майдан», а такая вероятность была, то Польша бы применила сценарий по оккупации Галичины. Войска НАТО, которые стягиваются сегодня в Румынию и Польшу, — второй эшелон за польскими и румынскими войсками, которые должны войти на Буковину и Галичину. Это рабочий сценарий. Не зря же сейчас обсуждается возможность перемещения американского посольства из Киева во Львов. А ещё этот сценарий будет актуален, если на Украине начнется война всех против всех», — заявил Куликов.

Куликов забыл упомянуть Венгрию, которая не прочь была бы присоединить населенное этническими венграми Закарпатье. Наверное, все эти страны были бы не прочь «поживиться» за счёт Украины, однако вслух об этом говорят разве что маргинальные националистические политики, официальная же позиция властей всех трёх стран – поддержка территориальной целостности Украины. Ведь коллективный Запад едва ли даст добро на её раздел. Разве что – в случае войны «Незалежной» с Россией и угрозы поглощения. Неужели американцы дали на это добро?

— Думаю, никакого «захвата» Буковины и Галичины быть не может, — говорит председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

— Речь может только идти о попытках «спасти» от интеграции с Россией западную часть Украины в случае масштабного военно-политического кризиса. Тогда американцы могут пойти на сохранение антирусской Украины в качестве территории рассадника русофобии.

«СП»: — Насколько, по-вашему, в Польше и Румынии сильны настроения по отчуждению от Украины «своих» территорий? А в Венгрии?

— Я полагаю, что и Венгрия, и Румыния не готовы взваливать на себя ответственность за Буковину и Закарпатье, и реваншистские настроения там также не сильны.

Что касается Польши, там всё сложнее. С одной стороны, многие поляки до сих пор считают, что Львов – польский город. С другой стороны, поляки очень ограничивают получение гражданства даже для тех, кто имеет польские корни, поскольку не хотят размывать моноэтничность своего государства. В год польский паспорт получают не более пяти тысяч человек. Это ничтожная цифра, если учесть, что работающих и проживающих в Польше украинцев не менее трёх миллионов, и около сотни тысяч человек имеют «карту поляка».

Присоединить часть Украины – это присоединить миллионы украинцев, что явно не входит в планы польского правительства. Польша предпочитает иметь дешёвую рабочую силу, которая не обладает польским гражданством.

«СП»: — А какова позиция властей этих стран? Официально-то они поддерживают территориальную целостность Украины, но что на самом деле? Политолог Дмитрий Куликов уверен, что Румыния и Польша ещё с 2014 года вынашивают план по захвату Буковины и Галичины. Как эта позиция менялась? Тогда не было соблазна подхватить себе территорий под шумок?

— Думаю, и в 2014 году отделение Западной Украины в случае решительных действий Януковича было маловероятным. Коллективный Запад предпочёл бы политически давить на Януковича, как позднее на Лукашенко. Янукович же был намного слабее Лукашенко, и, даже в случае своей победы над «евромайданом» начал бы договариваться с его лидерами о заключении мирного пакта. И я не думаю, что Румыния и Польша всерьёз могли бы рассматривать вопрос о присоединении части Украины в то время, поскольку тогда бы Янукович оставался легитимным президентом.

«СП»: — Если начнётся война Украины и России, Варшава, Будапешт и Бухарест попытаются реализовать амбиции? Ведь это можно буде объяснить стремлением не допустить, чтобы эти территории достались Москве…

— В случае реального военного конфликта, думаю, Западной Украине нужно было бы сильно постараться, чтобы их впустили в «свои квартиры» Румыния или Польша. Думаю, эти страны предпочли бы иметь «предбанник» в виде огрызков Украины, а не прямую границу с Россией.

«СП»: — А России в случае принуждения Украины к миру и вынужденного занятия территорий, нужны западные области? Или нам было бы легче, чтобы их забрали поляки, венгры и румыны? Не пришлось бы возиться с наиболее антироссийским населением… В последнее время идёт постоянный спор: нужна ли нам вся Украина или достаточно русскоязычных областей? Кто тут прав?

— Я отношусь к тем, кто считает ненужным для России интегрировать западные области Украины. Идеология бандеровщины там засела слишком глубоко. Но для меня Киев – «мать городов русских», Древним русским городом является Чернигов, Сумы – один из центров Слобожанщины, основанный Алексеем Михайловичем, поэтому историческая Россия распространяется на площадь куда большую, чем восемь юго-восточных областей Украины.

Доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв также сомневается, что американцы дали «добро» на отчуждение Польшей, Венгрией и Румынией Западной Украины.

— США сейчас куда больше интересуют Харьков, Одесса и Днепропетровск. Львов — не более чем перевалочный пункт. Описанный вариант — это совсем уж крайний случай, который пока кажется на дальнем Западе кошмарным сном.

«СП»: — А сами Польша и Румыния готовы к разделу Украины, чтобы забрать «своё»?

— Румыния готова присоединить юг Черновицкой и Одесской области — в особенности первый. Что касается Польши, там хотели бы втянуть всю Украину в свою орбиту влияния. Возвращение Галиции — пока на повестке дня не стоит, но при определённых неблагоприятных для Украины обстоятельствах поляки о нём вспомнят. Всё-таки западная граница Украины — это бывшая внешняя граница СССР. И её защищают Хельсинкские соглашения. Польша и Румыния действуют мягко, раздавая паспорта и карты поляка. Чтобы потом эти территории сами упали им в руки.

«СП»: — А Венгрия? Она, кажется, особенно рьяно защищает соотечественников на Украине…

— Венгрия больше других готова забрать своё. Её паспорта в Закарпатье имеют уже не только мадьяры. Её интересует юго-западная часть края, «славянская» — не столь вожделенная. Предположу, что кулуарно власти Венгрии уже обсуждают в ЕС и НАТО судьбу Берегово и окрестных деревень.

«СП»: — Они поставят такой вопрос в случае угроза «захвата» Украины Россией?

— Венгрия поставит об этом вопрос. Польша и Румыния — нет, потому что дорожат расположением США. К тому же поляки скорее помогут Украине в войне против России, потому что Россию они не любят больше, чем бандеровцев.

«СП»: — А нам эти территории, где нас явно не любят, нужны?