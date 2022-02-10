Псаки назвала фразу Путина о «красавице» шуткой об изнасиловании

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала фразу российского президента Владимира Путина «нравится, не нравится, терпи, моя красавица», которую он адресовал Украине.

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Она назвала это шуткой об изнасиловании. Расшифровка очередного брифинга Псаки опубликована на сайте Белого дома.

«Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника», - заявила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что фраза Путина «не вызывает восхищения» в Вашингтоне. Представитель Белого дома добавила, что американские власти никогда не скрывали свою реакцию на воинственную риторику, которая якобы исходит от российского лидера.