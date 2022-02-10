Псаки назвала фразу Путина о «красавице» шуткой об изнасиловании

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала фразу российского президента Владимира Путина «нравится, не нравится, терпи, моя красавица», которую он адресовал Украине.
Она назвала это шуткой об изнасиловании. Расшифровка очередного брифинга Псаки опубликована на сайте Белого дома.
«Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника», - заявила пресс-секретарь.
Она подчеркнула, что фраза Путина «не вызывает восхищения» в Вашингтоне. Представитель Белого дома добавила, что американские власти никогда не скрывали свою реакцию на воинственную риторику, которая якобы исходит от российского лидера.
Напомним, фразу про «красавицу» Путин произнес в ходе совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Москве. В Кремле позже объяснили, что глава государства имел в виду необходимость исполнения Киевом своих обязательств, прописанных в Минских соглашениях.