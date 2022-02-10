«Есть два пути»: в МИД Британии поставили Россию перед выбором

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что у России сейчас есть два пути: продолжить эскалацию или сотрудничать с НАТО и вести переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Такое заявление Трасс сделала во время совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«У России есть четкий выбор. Она может идти дипломатическим путем, сотрудничать с НАТО, чтобы обеспечить европейскую безопасность, или же продолжить движение по пути, который мы наблюдаем, а именно увеличивать численность войск на границе [с Украиной], что является угрозой», - заявила британский министр.

Она призвала Москву работать в рамках Совета Россия - НАТО «по конфигурации военных сил». Трасс подчеркнула, что у НАТО есть «положительные предложения», которые альянс хочет обсудить с РФ.

Также министр предложила России совместную работу в Совбезе ООН, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

10 февраля Трасс прибыла в Москву с двухдневным визитом и провела переговоры с Лавровым. Это первый за более чем четыре года визит министра иностранных дел Британии в Россию.

Лавров сравнил встречу с «разговором немого с глухим» и заявил, что немного разочарован.

Он отметил, что Трасс и ее команде напомнили о «подробнейших разъяснениях», которые ранее давал президент Владимир Путин и другие представители России. По его словам, британские дипломаты либо не знакомы с российскими аргументами, либо их полностью игнорируют.