Украине предрекли вынужденное «взросление» без «вторжения» РФ

«Россия, как евразийская страна, со всей своей восточной мудростью применила тактику вооруженного выжидания. Поскольку Россия не нападет (и в этом ее большая мудрость), Украине придется повзрослеть. Каждая нация должна сдать свои экзамены. Украина сейчас их сдает. Украинцы накопят эту мудрость, а потом начнется выступление регионов. Одесса к этому уже готова, Запорожье тоже, Харьков не отстает. И жители Славянска, которые оккупированы карательными войсками, тоже ждут своего часа», — заявил эксперт.