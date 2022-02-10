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36 минут назад

Блинкен выступил с обвинением в адрес России

Мария Иванова

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «бросает прямой вызов» не только Украине, но и всему остальному миру, включая Австралию. Об этом сообщает ABC.

Блинкен выступил с обвинением в адрес России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Блинкен сделал во время визита в Мельбурн. На вопрос журналистов о том, кто представляет большую угрозу глобальной безопасности, Россия или Китай, Блинкен ответил, что это «совершенно разные вызовы».

«Россия прямо сейчас бросает непосредственный вызов не только Украине… но и некоторым базовым принципам, которые имеют отношение к безопасности не только людей в Европе, но и во всем мире, в том числе в Австралии», - заявил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что в США не собираются противостоять кому-то конкретно: речь идет о том, чтобы «отстаивать порядок, основанный на правилах».

«[Россия бросает вызов тому принципу], что вы не можете просто изменить границы другой страны силой. Вы не можете принимать выбор за другую страну, выбирать ее политику и то, с кем она будет сотрудничать», - сказал Блинкен.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называют ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае эскалации украинского кризиса.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Переговоры по гарантиям безопасности прошли в январе, США и Россия продолжают официальную переписку по этим темам.

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