В США конгрессмен перепутала гестапо с гаспачо

«Мало того, что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая является гулагом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса, шпионит за законодательной работой, которую мы проводим, шпионит за нашими сотрудниками и шпионит за американскими гражданами», — сказала Грин.