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36 минут назад

В США конгрессмен перепутала гестапо с гаспачо

Елена Прошина

Член Палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин во время интервью перепутала «гаспачо» и «гестапо». Ошибку политик сделала, пока критиковала в беседе с телеканалом One America News действия спикера палаты Нэнси Пэлоси, сообщает The Guardian.

В США конгрессмен перепутала гестапо с гаспачо
Фото: ReutersReuters

«Мало того, что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая является гулагом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса, шпионит за законодательной работой, которую мы проводим, шпионит за нашими сотрудниками и шпионит за американскими гражданами», — сказала Грин.

Отметим, что гаспачо — испанский холодный суп, тогда как гестапо — политическая полиция в фашистской Германии.

Напомним, что в новогоднем обращении к гражданам США президент страны Джо Байден перепутал год, заявив, что у американцев есть причины надеяться на хороший «2020 год». Причем это не первый раз, когда американский лидер допустил оговорку — в декабре лидер во время выступления перед студентами Госуниверситета Южной Каролины несколько раз назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства.

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