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«Украинский кризис опаснее для Берлина, чем для Москвы»

Автор Forbes Кеннет Рапоза считает, что очередной виток украинского кризиса может оказаться для Берлина более опасным, чем для Москвы и Киева: «Обеспокоенность Вашингтона по поводу предполагаемого российского вторжения открыла ящик Пандоры. Это плохо для экономики России. Плохо для Украины, еще не оправившейся от Евромайдана, <…> но плохо и для Европы».

По мнению экспертов, в случае полномасштабного конфликта между Россией и Украиной еврозона столкнется с очередным ростом цен на газ. Если Запад введет санкции, Россия в ответ может сократить поставки («Такого еще не было в Европе, но все бывает в первый раз»). Рапота отметил, что Германия привязана к российской нефти и газу больше остальных - если страна вдруг окажется без газа РФ, на то, чтобы его заменить, потребуются годы. Автор обратил внимание, что Берлин воздерживается от поставок оружия Киеву. Кроме того, Германия запретила Эстонии продавать Украине оружие немецкого производства.

«Как экономика США выигрывает от борьбы за Украину»

Пока Россия не наращивает поставки газа в ЕС на фоне украинского конфликта, Европа начинает все больше зависеть от сжиженного газа (СПГ) из США, пишет Spiegel. В отрасли «царит праздничное настроение, потому что американский бизнес, вероятно, еще долго будет процветать».

Эксперт Rystad Energy Эмили Макклейн рассказала, что имеющиеся в США мощности для экспорта СПГ сейчас загружены полностью. По оценке Rystad Energy, глобальный спрос на СПГ в ближайшие 20 лет вырастет на 98 процентов, а США выиграют от этого больше всех остальных.

«Италия зависит от России»

Из данных «Газпрома» следует, что в январе Россия сократила поставки газа в Италию на 43 процента на границе с коммуной Тарвизио, пишет Corriere della Sera. Как отмечает газета, в разгар украинского кризиса Москва «отдала предпочтение поставкам в Германию и наказала Европу».

1 февраля состоялся телефонный разговор итальянского премьера Марио Драги и президента РФ Владимира Путина. Именно в этот день впервые за месяц объем поставок российского газа через Украину вырос вдвое и вернулся к средним значениям декабря в 108 миллионов кубометров в день, отмечает газета. Corriere della Sera подчеркнула, что Италия и ЕС зависят от поставок из РФ, по версии газеты, если «Северный поток-2» не запустят, Европу «настигнет энергетический шок».

«Турция усиливает поддержку Украины»

Поддержка Украины Турцией («перед лицом возможного вторжения» и вопреки недавним конфликтам Эрдогана с Европой) подчеркивает нерешительность Германии в отношении России, заявил Fox News замминистра обороны США в администрации Трампа Джеймс Андерсон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в январе одобрил продажу беспилотников Украине, а на прошлой неделе «четко заявил о готовности Турции поддерживать Киев и помогать ему. Эрдоган также подчеркивал, что Анкара продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает присоединение Крыма к России. Германия, возможно, самый важный европейский член НАТО с ее крупнейшей экономикой, шокировала Киев, когда предоставила всего пять тысяч касок для украинских военнослужащих, отмечает Fox News.

«Мы не злопамятны, но такого не забудем»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит на неуважительное отношения к своему флагу в словацком парламенте, сообщают «Вести». Ранее депутат от «Народной партии - Наша Словакия» Андрей Медвецки облил флаг Украины водой, а его однопартийцы вырвали украинский флаг из рук других депутатов.