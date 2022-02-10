В Европе рассказали о содержании ответного письма Лаврову

Фото: Reuters Reuters

По словам представителя Европы, он предложил главе российского министерства продолжить диалог по укреплению общей безопасности. «Сегодня на основании единогласного решения 27 государств-членов Евросоюза я направил письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову в ответ на его послание, направленное в каждую отдельную страну», — сказал Боррель.

Он добавил, что в документе рассматриваются вопросы, которые поднял Лавров, и подтверждается предложение ЕС и его членов продолжать диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех.

Боррель отметил, что ЕС проводит общую внешнюю политику и политику безопасности, «включая при необходимости координацию ответов на письма».