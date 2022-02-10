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27 минут назад

В Европе рассказали о содержании ответного письма Лаврову

Lenta.ruиещё 5

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель рассказал о содержании ответного письма главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом пишет РИА Новости.

В Европе рассказали о содержании ответного письма Лаврову
Фото: ReutersReuters

По словам представителя Европы, он предложил главе российского министерства продолжить диалог по укреплению общей безопасности. «Сегодня на основании единогласного решения 27 государств-членов Евросоюза я направил письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову в ответ на его послание, направленное в каждую отдельную страну», — сказал Боррель.

Он добавил, что в документе рассматриваются вопросы, которые поднял Лавров, и подтверждается предложение ЕС и его членов продолжать диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех.

Боррель отметил, что ЕС проводит общую внешнюю политику и политику безопасности, «включая при необходимости координацию ответов на письма».

В декабре 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

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