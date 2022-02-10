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21 минуту назад

Британия потребовала от России переместить войска от украинских границ

Lenta.ru

Британская сторона хочет, чтобы российские войска и оборудование, развернутое у границ с Украиной, были перемещены в другое место. Этого потребовала от Москвы глава МИД Великобритании Лиз Трасс на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, трансляцию публикует ТАСС.

Британский министр отметила слова Лаврова о том, что у России нет планов по вторжению на Украину. Она подчеркнула, что Лондону необходимо подтверждение этих заявлений реальными действиями.

Лавров заговорил об отъезде российских дипломатов с Украины

«Мы хотели бы чтобы военное оборудование, а также военные, которые развернуты на границе с Украиной, были перемещены куда-то ещё», — заключила дипломат.

Трасс заявила, что НАТО и Европейский союз (ЕС) должны быть готовы к любому исходу кризиса. «Поэтому мы оказываем поддержку по укреплению обороноспособности Украины и укрепляем поддержку в рамках НАТО в целом», — указала она.

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