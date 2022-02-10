«Это провал»: Венгрия о санкциях против России

Венгрия поддержала введение санкций против России, чтобы не нарушать европейское единство, однако они оказались провальными. Об этом заявил в интервью Euronews глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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«Мы не хотели нарушать европейское единство. Мы никогда не накладывали вето. Мы всегда соглашались с этими решениями, не блокировали их. Но посмотрите, на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны», - пояснил он.

Министр иностранных дел Венгрии обратил внимание на то, что, несмотря на санкции, объем торговли между крупными западноевропейскими странами и Россией только растет.

«Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий уже введенных», - подчеркнул Петер Сийярто.

Он также отметил, что Будапешт выступает за серьезную проработку вопроса санкций внутри Евросоюза, и применяться они должны только в том случае, если действительно что-то случится.

В течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины. При этом власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. В США даже звучат угрозы применить санкции против России «авансом».