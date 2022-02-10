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1 час назад

«Путин был прав»: в Австрии вспомнили мюнхенскую речь

Мария Иванова

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент РФ Владимир Путин был прав в своей мюнхенской речи, в которой критиковал США и однополярную модель мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин был прав»: в Австрии вспомнили мюнхенскую речь
Фото: ReutersReuters

Одним из самых известных выступлений Путина стала мюнхенская речь, которую он произнес 10 февраля 2007 года. В ней он раскритиковал приближение НАТО к границам России, однополярную модель мира и заявил, что система права США перешагнула национальные границы и навязывает себя другим государствам.

Путин также призвал к созданию в мире новой архитектуры безопасности, которая учла бы интересы всех.

«О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», - так прокомментировала эту речь Кнайсль.

По ее мнению, все сегодняшние дипломатические проблемы - результат отсутствия активности Запада в последние 15 лет.

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Кнайсль отметила, что пересмотрела речь недавно и пришла к выводу, что в ней много личного и она многое разъясняет.

«Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», - заключила она.

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