В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: Конгресс США не успел договориться по санкциям против России

Газета.Ru

Конгресс США не успел рассмотреть законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщается Bloomberg.

Конгресс США не успел договориться по санкциям против России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В публикации отмечается, что 9 февраля палата представителей Соединенных Штатов ушла на каникулы, не проголосовав по санкционному законопроекту. Конгресс возобновит свою работу только 28 февраля.

Агентство отмечается, что представители республиканской и демократической партий США не могут прийти к консенсусу по эффективности мер против России. Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что санкции не удержат Россию от реализации приписываемых ей "агрессивных планов" в отношении Украины.

При этом демократы отказываются действовать превентивно. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что конгресс США подготовит санкции против России, под вопросом только сроки их введения.

Антонов отметил, что американские конгрессмены поддерживают антироссийские ограничения, предмет обсуждения — разработка наиболее болезненных мер.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители