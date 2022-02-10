Украина объявила об отказе от минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, однако не отказывается от них вовсе. Об этом пишут РИА Новости.

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По его словам, все повторяют о необходимости выполнения минских соглашений. Однако Кулеба задался вопросом, принудят ли Украину выполнять минские соглашения «на российских условиях» или она выполнит их «такими, как они есть».

«Поэтому мы и говорим о том, что мы не будем выполнять минские соглашения на российских условиях, но это не значит, что мы не будем выполнять минские соглашения в принципе», — заявил министр.

Он пояснил, что в ходе визита французского лидера Эммануэля Макрона в Киев, куда он направился сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, глава французского государства не пытался заставить Украину выполнять минские соглашения на условиях Кремля.

Ранее Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность следовать минским соглашениям.