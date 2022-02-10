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50 минут назад

Американцы не смогли найти Украину на карте Европы

ТАССиещё 1

Большинство жителей США не смогли указать, где на карте Европы находится Украина, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Morning Consult.

Американцы не смогли найти Украину на карте Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Корректно указали Украину на карте 34% респондентов. Отмечается, что варианты «расположения» Украины варьировались от Исландии до стран Северной Африки, передает ТАСС.

Среди тех, кто все же смог найти Украину на карте, 50% заявили, что ей следует предоставить военную помощь. Среди тех, кто страну на карте не нашел, за военную поддержку Киева выступили 37%. За введение самого серьезного пакета санкций в случае «вторжения» России на Украину выступили 58% и 41% соответственно.

Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну – 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. 29% выступают за отправку войск США в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.

Опрос проводился 7 февраля, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%, передает РИА «Новости».

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