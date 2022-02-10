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35 минут назад

Макрон подвел итоги переговоров в Москве

Елена Прошина

Президент Франции Эмманюэль Макрон охарактеризовал свою беседу с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшую на этой неделе в Москве. Он заявил, что их диалог был «содержательным и насыщенным». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его страницу в «Инстаграме».

Макрон подвел итоги переговоров в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Москве и Парижу необходимо действовать сообща, чтобы сохранить мир, стабильность и привести в действие механизмы доверия. Макрон подчеркнул, что уверен в своей точке зрения. Он указал, что обмен мнениями с президентом России был «насыщенным и содержательным».

Кроме того, президент Франции уверен, что гарантий безопасности на континенте и деэскалации конфликта вокруг Украины можно добиться только через диалог. Он подчеркнул, что никакого другого разумного пути не существует. Макрон уверен, что Западу, России и Украине следует идти путем дипломатии.

Французский лидер отметил, что Франция будет рассчитывать на подобный диалог не только в двустороннем плане, но также и в нормандском формате (Россия, Франция, Германия, Украина), в рамках ЕС и НАТО.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники, сообщило, что Путин и Макрон заключили «сделку» по ситуации на Украине. В публикации подчеркивается, что в Кремле в настоящее время ждут одобрения ее положений со стороны США.

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