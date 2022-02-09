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2 часа назад

Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса

Деловая газета "Взгляд"

В мире большой политики, где еще вчера обсуждали «почти неизбежное нападение России на Украину», сменился настрой: многие ждут прогресса на российско-украинском треке, якобы связанного с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон удачно слетал в Москву и в Киев с интересными предложениями по безопасности. Оправдан ли этот оптимизм?

Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг, если ничего не изменится, политические советники лидеров так называемого нормандского формата (то есть президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии) соберутся для того, чтобы вывести миротворческий процесс по Донбассу из тупика. Такая им вроде бы поставлена задача.

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Если подвижки действительно произойдут, лидеры четырех стран встретятся уже лично, чтобы закрепить этот прогресс и углубить. По крайней мере, Владимир Зеленский надеется, что такая встреча состоится в ближайшее время. И надо признать, это действительно зависит в основном от него, так что надеяться ему нужно на себя.

Последний раз подобная встреча состоялась в декабре 2019 года. Тогда Зеленский, как он сам полагает, был еще не совсем «в материале», видимо, чего-то не понял по конфликту Киева с Донецком и Луганском. Но понимать там на самом деле нечего: Украина подписалась под Минскими соглашениями, положившими конец донбасской войне, а теперь должна претворить этот миротворческий план в жизнь. Это было объяснено президенту Украины Владимиром Путиным в присутствии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Согласившись, что минский путь – единственный путь, стороны разошлись ждать результатов от Зеленского.

Но результатов не было – и нет до сих пор, спустя более чем два года. Минские соглашения категорически не нравятся украинским патриотам (ведь по сути это принятие изначальных условий Донбасса – и тогда непонятно, за что наливали), от них риторику о «предательстве», «уничтожении Украины» и «политическом самоубийстве» многие переняли через СМИ, и теперь сам Зеленский убежден примерно в том же самом, а большинство населения, судя по опросам, его оценку поддерживает.

Поэтому президент Украины все эти два года кривил губу и выстраивал личную диктатуру, а «имплементация» (так любит говорить глава МИД РФ) соглашений профанировалась – вместо переговоров в контактных группах украинская делегация творила там чистый цирк. Параллельно Зеленский почему-то убедил сам себя в том, что новая встреча с Путиным – в «нормандском формате» или еще как-нибудь – позволит ему сделать «неудобные» соглашения более удобными, то есть переписать их задним числом так, чтобы они по сути стали капитуляцией ДНР и ЛНР.

У Путина (между прочим, юриста), разумеется, нет никаких причин подыгрывать украинцам в этом неблагородном деле или просто даже разговаривать с Зеленским о новых условиях сделки. Официальная Москва неоднократно подчеркивала: новая встреча с президентом Украины будет тогда, когда по утвержденной уже повестке «Минска-2» удастся продвинуться вперед, а если вдруг все-таки состоится раньше, то обсуждать на ней будут двусторонние проблемы – не Донбасс, не Крым и даже не НАТО.

«Нравится – не нравится, терпи, моя красавица, надо выполнять, другого пути нет». Эту фразу, имея в виду Минские соглашения, Владимир Путин адресовал Зеленскому – и Макрон это помнит, он при этом присутствовал.

Сутки спустя все тот же Макрон, стоя рядом с Зеленским в Киеве, публично подтверждает «желание президента Украины выполнять Минские соглашения». И как бы дает основания полагать, что «нормандский формат» на высшем уровне все-таки состоится, а это значит, что скоро стоит ждать прогресса по тем самым Минским соглашениям. «Скоро» это, повторимся, уже в четверг.

Однако оптимистичный настрой Макрона, скорее всего, вызван тем, что он, по собственному признанию, отвел от Европы риск вооруженного конфликта России и Украины, то есть уже сейчас – герой-миротворец. Потому что прогноз на возможность прогресса по Минским соглашениям на самом деле отрицательный – ничего не изменится.

Это понятно уже сейчас – после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал: вести прямые переговоры с представителями ЛДНР Киев не будет в любом случае. А такие переговоры, между прочим, прямо прописаны в Минских соглашениях, и «имплементировать» их без этого в принципе невозможно.

Проблема тут не в «особых предложениях» от Макрона и не в том, что они нежизнеспособны. Ранее Daily Mail писала, будто бы лидер Франции предложил закрепить за Украиной нейтральный статус в украинских же законах, что лишит ее возможности вступить в НАТО. Даже если бы в Киеве этого не опровергли (а там опровергли), такой ход опасений Москвы не удовлетворит: был до госпереворота в украинской конституции нейтральный статус и шашням с НАТО ничуть не мешал, а теперь та страница закрыта навсегда – с госпереворотом.

О чем бы ни шла речь – о Донбассе или о нерасширении НАТО, Россия не считает украинскую власть суверенной: украинские политики полностью зависимы от Запада, потому юридические гарантии нужно получить от самого Запада, а не от украинских политиков.

Но парадокс ситуации в том, что зависимость украинских политиков и того же Зеленского от Запада не абсолютна, но обоюдна. Украину можно сравнить с избалованным ребенком, основные решения за которого – да, принимают опекуны, но сам он умело поднимает истерики, шантажирует опекунов, манипулирует ими и играет на их противоречиях.

Зеленский продемонстрировал это даже на пресс-конференции с Макроном, в очередной уже раз отказавшись от той роли, которую от него требовали играть сначала Вашингтон, а теперь и Париж – роль жертвы, на которую вот-вот нападет Россия. Это странное поведение стали замечать даже в Америке, где сверхлояльная Байдену Wall Street Journal опубликовала материал о том, что «на самом деле» «вторжение со стороны России» представляется президенту Украины «маловероятным».

Лояльность к Западу не отменяет для украинца борьбы за личный интерес – такой интерес для украинца всегда на первом месте.

А ситуация, когда надо дрожать от скорой войны, интересам Зеленского прямо противоречит, потому что от запугивания лихорадит гривну, а иностранные инвесторы бегут с Украины – те самые инвесторы, которых лично Зеленский регулярно и разнообразно «уламывает» вложиться в «перспективную страну» (он имеет в виду Украину).

То есть даже в такой простой ситуации, когда Россия «враг» и Украине, и Западу, «опекуны» не могут добиться от «опекаемого» приемлемого послушания. И откуда же тогда уверенность Макрона в том, что по еще более сложному и болезненному теперь уже лично для Зеленского вопросу «имплементации» «Минска-2» он будет хоть чуточку более покладист? Что за этим стоит, помимо французской самоуверенности? Судя по всему, ничего.

В случае Макрона это была оперетка в низком и пошлом предвыборном жанре: прилететь, похлопотать, заявить о прогрессе и о том, что кризис спал, наговорить много пустого текста в духе «за все хорошее и против всего плохого», собрать весь «ореол успеха», какой можно собрать, добыть для французской промышленности несколько выгодных контрактов – и улететь в Париж наблюдать, вырастет ли от этого рейтинг.

А в Донбассе и вокруг Донбасса все будет по-прежнему: имитация переговоров, клишированные формулировки и «решительное украинское нет» – вплоть до тех пор, пока о едином выходе из ситуации не договорятся Москва, Вашингтон, Берлин (и на самом деле не факт, что в этом списке нужен Париж), чтобы совместно надавить на Киев, но они сейчас не могут договориться даже о том, нужна ли им угроза ядерной войны в пока неопределенном будущем.

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