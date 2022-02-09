Президент Франции Эммануэль Макрон сделал президенту РФ Владимиру Путину предложение по ситуации на Украине, которое не было согласовано с другими представителями стран, входящих в Евросоюз. Свои идеи о том, что Украина должна стать нейтральной территорией, Макрон высказал на встрече с Путиным

«Во время ужина Макрон сделал Путину предложения, которые не были одобрены партнерами Франции по НАТО, в том числе — Великобританией. Его предложения включали в себя нейтральность Украины, что исключает вступление бывшей советской республики в НАТО», — пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Источник из правительства Великобритании в ответ на это заявил, что Макрон вышел за рамки позиции НАТО, пишет Pravda.Ru. Кроме того, Макрон даже не пытался проконсультироваться с партнерами перед переговорами с Путиным, отмечает MK.RU.