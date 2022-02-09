Власти утратили контроль: кто устроил Майдан одному из спонсоров Украины

Канада столкнулась с массовыми забастовками дальнобойщиков, вызванными коронавирусными ограничениями. Но правительство страны во главе с премьером Джастином Трюдо не торопится применять серьезные меры к нарушителям спокойствия. Разберемся, в чем причина пассивности канадских властей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в выступлении перед членами федерального парламента обвинил дальнобойщиков в нанесении урона экономике страны. С конца января в Оттаве проходят массовые протесты против коронавирусных ограничений, начатые водителями грузовых автомобилей.

Как сообщает полиция Канады, уже арестованы 23 человека и оформлены 1,3 тысячи штрафов. Однако на ситуацию это влияет не слишком сильно. 7 февраля мэр Оттавы Джим Уотсон ввел в городе режим чрезвычайного положения и заявил, что власти фактически утратили контроль над происходящим. В то же время Трюдо по соображениям безопасности решил покинуть столичную резиденцию.

Пассивное отношение властей североамериканской страны к беспорядкам в столице выглядит нетипичным. Жесткие разгоны антиковидных демонстраций — привычное дело для западных стран. Полиция Германии, Франции, Великобритании и других государств не стеснялась применять против собственных граждан слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и прочие спецсредства. Чем же Канада хуже?

Но все становится на свои места, если посмотреть на участие Джастина Трюдо в украинском кризисе. Премьер-министр последовательно выступает со словами поддержки Киева и требует от Москвы прекратить нагнетать обстановку в Европе. Также Канада уже направила на помощь украинцам бронежилеты, металлоискатели, медицинские наборы, тепловизоры и некоторое другое нелетальное военное оборудование. Также ожидается увеличение числа канадских инструкторов на Украине.

Дополнительно Оттава выделяет Незалежной финансовую поддержку. Заявлено о кредите в размере 120 млн канадских долларов. Сверх того, Украина получит до 50 миллионов на поддержку экономики. В пересчете на более привычную американскую валюту общая сумма составит около 135 миллионов, что, конечно, совсем не много. Но Украина рада и этому.

Такое внимание к бывшей советской республике не случайно. Канада является третьей страной по количеству проживающих в ней этнических украинцев, уступая лишь самой Украине и России. Украинская диаспора в стране насчитывает около полутора миллионов человек. И за эти голоса стоит бороться.

Но кем же работают украинские мигранты, число которых в стране после развала СССР неуклонно растет? Вопреки распространенному мнению, это не бариста, официанты и прочие работники сферы обслуживания. Без знания языка устроиться на такие вакансии проблематично. Зато строительные специальности, складские должности и, разумеется, места водителей-дальнобойщиков для украинцев доступны. Причем при выборе, кого сажать за баранку: индуса или украинца, любой, кто знаком с особенностями вождения в Индии, отдаст предпочтение выходцу с Украины.

Также наблюдается некоторое сходство протестов в Канаде и майданных событий. Речь идет не о привычных по Западной Европе демонстрациях, а о многодневной оккупации центра города, сопровождающейся требованиями отставки правительства.

Похоже, что заигрывавший с украинскими избирателями Трюдо, партия которого на недавних выборах получила лишь 32,3% голосов, опасается потерять накопленный политический капитал после наведения порядка в столице. И без того не слишком популярный премьер ограничивается бесполезными воззваниями, хотя сам же констатирует урон национальной экономике от действий не слишком многочисленной, но довольно активной группы манифестантов.

Григорий Ажданин

Вот уже третью неделю в Канаде бушует общенациональный протест. Все началось с акции местных дальнобойщиков, которые воспротивились новым коронавирусным ограничениям и организовали так называемый конвой свободы. Автопробег по маршруту Ванкувер — Оттава привлек внимание десятков тысяч жителей и спровоцировал беспрецедентные волнения в столице. «Газета.Ru» выяснила, против чего на самом деле протестуют канадцы — коронавирусных ограничений или чего-то другого.

Гудеть нельзя, протестовать можно

Власти Оттавы ввели режим чрезвычайного положения. Мэр города признал, что ситуация вышла из-под контроля. Тем временем тысячи людей продолжают протестовать в столице Канады против коронавирусных ограничений. Стороны последовательно обвиняют друг друга в эскалации.

Сегодня к протестующим обратился премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ушел на самоизоляцию как раз с началом активной фазы протестов. Политик обвинил активистов в попытке «саботировать экономику и демократию».

«Жители Оттавы не заслуживают того, чтобы их преследовали в своих же кварталах», — заявил канадский премьер, уделив особое внимание наличию «свастики» и «флагов Конфедерации» среди символов протестующих.

Ранее канадский премьер охарактеризовал протестующих как «кучку маргиналов».

Активисты отреагировали на обвинения Трюдо очередной акцией — на этот раз более масштабной. Несколько грузовиков заблокировали мост, соединяющий Канаду с США.

В то же время канадский суд оштрафовал бастующих дальнобойщиков за то, что они слишком громко сигналили в городской черте. Согласно постановлению, водителям запрещается гудеть в Оттаве в течение следующих десяти дней. И хотя власти пока не призвали дальнобойщиков прекратить акцию, суд в скором времени может обязать их выплатить около $10 млн в качестве компенсации за причинение неудобства местным жителям.

Дальнобойщики встретили новость об иске очередной серенадой гудков — прямо у здания парламента. В последние дни им уже несколько раз пытались «вставить палки в колеса». Сначала полиция заставила закрыть столовые, где кормили протестующих. Затем власти конфисковали у активистов горючее, которое было пожертвовано водителям. Однако основной удар пришел откуда не ждали. Онлайн-краудфандинговая компания GoFundMe заморозила около $10 млн, собранных для поддержки активистов, из-за якобы пропаганды насилия со стороны протестующих.

Системная оппозиция также держит руку на пульсе событий и стремится обуздать протестную повестку. По словам лидера Новой демократической партии Джагмита Сингха, протестующие намерены свергнуть правительство Канады. В связи с этим политик призвал организовать экстренное обсуждение народных волнений в парламенте.

Временный лидер Консервативной партии Канады Кэндис Берген, которая также стоит в оппозиции к Трюдо, была прямолинейнее в оценке событий и всецело поддержала порывы протестующих.

Все, что происходит в Канаде, — это тест на возможность пребывания Трюдо у власти, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

«Протесты указывают на возможные изменения в правительстве либералов. Они не пишут этого на плакатах, но активисты требуют изменить состав правительства — это официальные требования», — заявил Васильев.

«Конвой свободы говорит: освободите нас от Трюдо. Речь идет именно об этом», — добавил он.

Год новый — проблемы старые

Новогоднее обращение канадского премьера Джастина Трюдо вселяло надежду. Политик пообещал восстановить рабочие места, потерянные во время пандемии, и всячески помогать людям пережить непростые времена.

«Я знаю, что невероятная сила, решимость и сострадание, которые мы видели в наших сообществах за последний год, будут продолжать вдохновлять и направлять нас в новом году», — заявил Трюдо за несколько минут до наступления 2022 года.

Однако менее чем через месяц премьер-министр Канады и его семья покинули свой дом в Оттаве и отправились в секретное место из-за опасений за свою безопасность на фоне масштабных волнений в столичной Оттаве.

Формально протесты начались 23 января, когда группа дальнобойщиков и сочувствующих им водителей отправилась из Ванкувера в Оттаву, чтобы выразить протест очередным коронавирусным ограничениям.

Стоит отметить, что канадцы периодически выступали против ковидных ограничений еще в прошлом году, когда меры правительства ощутимо ударили по малому и среднему бизнесу.

Стремительное распространение штамма COVID-19 «омикрон» вынудило местные власти ввести еще больше ограничений, что ожидаемо вызвало недовольство среди населения.

Участники так называемого «Конвоя свободы» выступили с требованием отменить пакет антиковидных мер от 15 января, который обязал невакцинированных дальнобойщиков, возвращающихся из США, сдавать ПЦР-тесты и выдерживать 14-дневный карантин. По разным данным, колонна вобрала в себя от 50 до 80 тыс. машин и в какой-то момент растянулась на 70 км. На всей протяженности маршрута водителям навстречу выходили люди с транспарантами в поддержку.

29 января «конвой» прибыл в Оттаву, и город накрыла волна протестов. К волнениям присоединились не только противники «принудительной» вакцинации. На улицы вышли противники масочного режима, борцы с карантином и другие граждане, чья жизнь подверглась существенным изменениям в эпоху коронавируса.

Канадцы устали

По словам Владимира Васильева, канадское общество в определенном смысле устало от семилетнего пребывания Трюдо у власти. Этот фактор, по словам эксперта, сыграл не последнюю роль в текущих протестах.

«Выборы, которые Трюдо провел в сентябре [внеочередные выборы в парламент], привели к тому, что люди начали испытывать недовольство по отношению и к либералам, и к консерваторам, — отметил Васильев. — После выборов Трюдо и бывший лидер Консервативной партии Эрин О'Тул заключили пакт о двухпартийном согласии: не раскачивать лодку и следовать политике обязательной вакцинации. Это и вызвало недовольство граждан».

После того как на смену О'Тулу пришла Кэндис Берген, которая выступает против обязательной вакцинации, двухпартийное согласие было нарушено, отметил Васильев.

«Поэтому в данном случае кресло серьезно зашаталось под Трюдо. Раньше он мог рассчитывать на Консервативную партию, но в итоге они поддержали забастовщиков», — заявил эксперт.

«Либералы тоже задумались: менять Трюдо или инет. Эта ситуация действительно создает основные проблемы. Забастовки отражают реальную степень недовольства и экономическим положением, в частности — политикой федерального правительства. 2/3 опрощенных канадцев считают, что федеральные власти не реагируют на проблемы народа», — сказал Васильев.

Эксперт также обратил внимание на то, как американские политики отреагировали на события в Канаде. Примечательно, что бывший президент США Дональд Трамп поддержал протестующих, тогда как сенатор-республиканец Тед Круз призвал расследовать заморозку средств сервисом GoFundMe.

«Если правительство Трюдо свалят — это сильно ударит по Байдену. Это стратегическая игра. Если Канада сбросит Трюдо, то и Америка может сделать то же самое с Байденом», — заключил Васильев.

Движение по мосту Амбассадор, который связывает Виндзор (провинция Онтарио) и Детройт (штат Мичиган), почти полностью оказалось заблокировано со стороны Канады. Об этом сообщает издание CBC.

Поводом для протеста стали ограничения, вводимые из-за ситуации с коронавирусом.

Люди, выступающие против новых запретов, перекрыли движение по мосту, выставив фуры, пикапы и легковые машины. В настоящий момент движение осуществляется лишь по одной полосе (из Соединенных Штатов в Канаду).

Вышедшие на протесты объяснили, что поддерживают дальнобойщиков.

Грузовики были припаркованы к югу от полицейского блокпоста на Меткалф-стрит. Сам протест идет уже вторую неделю.

Сотрудники полиции отмечают, что в главной зоне протеста порядка 500 грузовых транспортных средств. Убрать грузовики сложно за счет их пневматических тормозов, блокирующих 18 колес фуры.

«США не упустили возможности показать себя демократами на фоне протестов в Канаде против ковидных ограничений. Но для этого у них есть свои мотивы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом поддержал право на протест канадских дальнобойщиков.

«Власти США не хотят вызвать негатив в сообществе американских дальнобойщиков резкими заявлениями против их канадских коллег, поэтому идут в русле условной поддержки канадских выступлений», – заявил политолог-американист Малек Дудаков.

К тому же в Белом доме понимают, что такие протесты могут быстро перекинуться на США.

«Действия канадских водителей уже поддержали коллеги в Австралии и Новой Зеландии. В США пока все тихо, поскольку администрация Байдена на фоне транспортного кризиса не стала вводить жестких антиковидных мер для дальнобойщиков», – указал эксперт.

Аналитик подчеркнул: Вашингтон понимает, что аналогичные протесты в США вызовут куда больший кризис, чем в Канаде. Помимо этого, отметил собеседник, слова Джен Псаки укладываются в формат, ранее выработанный Белым домом – о «либерализации» ковидных ограничений.

«Недавно Псаки указали на результаты исследования Университета Джонса Хопкинса, в которых говорится, что ковидные ограничения не особо снижают смертность. На что представитель Белого дома ответила: «А мы и не вводили эти меры, это делала администрация Трампа. Мы, наоборот, сокращаем ограничения», – напомнил Дудаков.

При этом Трюдо, вероятно, проигнорирует позицию Белого дома, поскольку для Канады важнее экономические связи с США, чем препирание по таким вопросам, спрогнозировал эксперт.

«Оттава, конечно, будет пытаться свернуть протест, но сделать это мягко – поскольку кадры силового разгона дальнобойщиков ударят по политическим позициям Трюдо куда больше, чем сами выступления», – резюмировал политолог.

Ранее пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки разошлась в оценке проходящих в Канаде протестов с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и мэром канадской столицы Джимом Уотсоном.

«Это не то, как мы бы это охарактеризовали», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, согласна ли американская администрация со словами мэра Оттавы, назвавшего происходящее в столице восстанием, а также с мнением Трюдо, который заявил, что участники протестов пытаются парализовать канадскую экономику и демократию.

Пресс-секретарь также обратила внимание на блокирование движения по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган).

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«Некоторые выражали мнение, что это связано с требованием вакцинации. Это не так. Это связано с тем, что движение затруднено из-за протестов», – заявила Псаки.