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40 минут назад

В США сочли невозможным полностью искоренить коронавирус

Елена Прошина

Эпидемиологические ограничения, введённые в связи с коронавирусом, вскоре могут быть сняты, несмотря на то, что полностью искоренить инфекцию вряд ли удастся, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Financial times.

В США сочли невозможным полностью искоренить коронавирус
Фото: ReutersReuters

«Я надеюсь, что приближается время, когда достаточно людей будут вакцинированы или будут иметь защиту от предыдущей инфекции, и связанные с COVID-19 ограничения скоро окажутся в прошлом», — заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Он подчеркнул, что службы здравоохранения регионов при необходимости смогут возобновлять локальные ограничительные меры, если на территории возникнет новая вспышка заболевания.

Фауст добавил, что проводить ревакцинацию от коронавируса необходимо в зависимости от состояния здоровья конкретного человека.

«Если вы нормальный, здоровый 30-летний человек без каких-либо сопутствующих заболеваний, вам может понадобиться ревакцинация только каждые четыре или пять лет», — уточнил он.

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