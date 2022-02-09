В греческих СМИ появились антироссийские "вбросы"

"Конечно, иногда делаются вбросы о якобы "злонамеренной деятельности" России в Греции и в регионе. Эти вымыслы обычно имеют иностранное происхождение и крайне редко греческое. Поскольку, однако, подобные обвинения всегда голословны и никогда не содержат конкретных фактов, сколь-нибудь существенного влияния на атмосферу в местных СМИ они не оказывают", - пояснил глава диппредставительства.