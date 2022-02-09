В греческих СМИ появились антироссийские "вбросы"

В греческих СМИ антироссийских публикаций мало, но подобные "вбросы" имеют, как правило, иностранное происхождение и не оказывают влияния на медийный фон. Об этом заявил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости в преддверии профессионального праздника – Дня дипломатического работника.
Напомним, в конце прошлого года Госдеп США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с так называемой "российской дезинформацией", по сути своей являющийся проектом по информационной войне против России.
Тем не менее роста числа антироссийских публикаций после этого не наблюдается, отметил Маслов.
"Конечно, иногда делаются вбросы о якобы "злонамеренной деятельности" России в Греции и в регионе. Эти вымыслы обычно имеют иностранное происхождение и крайне редко греческое. Поскольку, однако, подобные обвинения всегда голословны и никогда не содержат конкретных фактов, сколь-нибудь существенного влияния на атмосферу в местных СМИ они не оказывают", - пояснил глава диппредставительства.
Кроме того, Россия уже неоднократно отвергала все обвинения Запада в "дезинформации", называя их голословными.