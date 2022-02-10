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47 минут назад

В МИД Японии поприветствовали позицию США по Курильским островам

News.ruиещё 2

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что приветствует слова посла США в Японии Рама Эмануэля о Курильских островах, которые в Токио называют «северными территориями». Дипломат при этом ушёл от ответа на вопрос, не считает ли он, что Вашингтон пытается вовлечь Токио в конфликт с Москвой, поддерживая позицию по островам, сообщает ТАСС.

МИД Японии заявил о поддержке США по Курилам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эмануэль ранее утверждал, что США поддерживают Японию по вопросу Курил и признают её суверенитет над ними.

Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. Правительство намерено продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса. Слова посла Эмануэля выражают поддержку нашей позиции, мы приветствуем это, — подчеркнул глава японского МИД.

Хаяси добавил, что в ситуации вокруг Украины Токио продолжит сотрудничество с США и другими странами G7.

Ранее стало известно, что Ёсимаса Хаяси заявил о суверенитете Японии, который распространяется на южную часть Курильских островов. Так дипломат отреагировал на слова Сергея Лаврова о том, что японская сторона до сих пор не признала итоги Второй мировой войны. При этом Япония продолжает критиковать российские власти за посещение островов Южно-Курильской гряды официальными лицами и военными.

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