Пока вы спали: угроза дефолта и ударная сила России в море

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Россия сводит к минимуму риск дефолта

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Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что внешняя долговая нагрузка России в этом году снизится до рекордно низких 19% ВВП. По данным Центробанка, объем погашения внешнего долга частного сектора в этом году должен был составить 64 млрд долл., однако график платежей будет пересмотрен, и платеж составит 112 млрд долл., пишет «Независимая газета».

Таким образом, по словам аналитиков, риск дефолта по внешнему долгу в условиях возможного введения новых жестких западных санкций для России сведен к минимуму. Иностранные экономисты также указывают на относительную устойчивость экономики России перед санкциями, отмечая создание российской системы оптовых и розничных платежей.

США и Европа договариваются об антироссийских санкциях

Госдеп и Минфин США отправляют делегации в Европу. По словам официального представителя Белого дома Неда Прайса, миссия носит технический характер, и ее цель – скоординировать санкционную политику США и их союзников в отношении России, сообщает «Независимая газета».

При этом в Сенате США обсуждается законопроект, получивший неофициальное название «мать всех санкций». Однако администрация президента Джозефа Байдена не хочет, чтобы антироссийские санкции вводились превентивно.

НАТО просчитывает путь к победе

Директор Программы трансатлантической обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Лорен Сперанца и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Дженнифер Макардл предложили использовать компьютерное моделирование для оценки действий Москвы в гипотетическом конфликте с Киевом, пишет «Независимая газета».

По мнению ученых, эффективность принятия решений руководством США и НАТО в противостоянии с Россией могут повысить синтетические среды - комплексное компьютерное моделирование, которое позволяет представлять деятельность различных структур, начиная с воинских формирований и кончая предприятиями ВПК.

Россия собирает военные корабли в Средиземном море

В рамках межфлотских учений Россия впервые в современной истории соберет в Средиземном море корабли трех флотов - Черноморского, Северного и Тихоокеанского, сообщают «Известия».

Сейчас в Средиземноморье находятся крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота и «Маршал Устинов» Северного флота. В скором времени к ним должен присоединится флагман Черноморского флота - крейсер «Москва». Опрошенные изданием эксперты отметили, что такая группировка — это очень мощная ударная сила, и тем самым Россия показывает готовность ответить на любые провокационные действия НАТО.

ЕС не заинтересовала испанская альтернатива российскому газопроводу

Газопровод между Испанией и Францией Midcat, который рассматривался в качестве альтернативы поставкам топлива из России, «не входит в список проектов общего интереса для энергетической инфраструктуры в ЕС». Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии.