Раскрыто выдуманное Байденом прозвище Путина

NBC News выяснил, как президент США Джо Байден в частных разговорах называет президента России Владимира Путина. Также американский лидер в шутливой манере высказывался о Макроне, Шольце и Джонсоне, но Совбез все это отрицает.

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По данным NBC News, Путин, по мнению Байдена, «парень с ядерным оружием и без друзей». А манеру поведения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона президент США охарактеризовал как «буйную».

Также Байден высказал мнение, что новый канцлер Германии Олаф Шольц «это не Ангела Меркель». А по поводу президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что тот хочет быть Шарлем де Голлем.

При этом представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн заявила, что все это «анонимные сплетни, никоим образом не отражающие того, что президент США говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит».

«Президент Байден доволен сотрудничеством между США и нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе в связи с продолжающимся кризисом, связанным с наращиванием военной мощи России на границах Украины», - заметила Хорн.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России». При этом 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве заявил, что ближайшие дни могут стать решающими в вопросе деэскалации.